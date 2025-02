Angola: Consternation à l'enterrement de Napoleão Brandão

Luanda — L'ancien gardien de but de la sélection nationale et du Primeiro d'Agosto, Napoleão Alfredo Brandão, a été enterré mercredi, au cimetière de Sant'Ana, avec les honneurs militaires et les hommages de ses collègues, anciens adversaires et admirateurs.

En présence du président du conseil d'administration de Primeiro d'Agosto, le général à la retraite Gouveia de Sá Miranda, d'anciens compagnons, sportifs, directeurs, entraîneurs et admirateurs, le cercueil, préalablement recouvert du drapeau de la République, a été descendu dans la tombe, au milieu de chants religieux et d'une agitation générale.

Auparavant, l'urne contenant le corps du joueur et entraîneur de football avait été déposée à la caserne de l'armée (ex-RI-20), où les directeurs sportifs, les responsables du gouvernement, les membres de la famille et les amis ont exprimé leurs condoléances pour le décès de l'un des meilleurs gardiens de but d'Angola.

Le chef d'état-major des FAA, le général d'aviation Altino dos Santos, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, ont également rendu hommage à Napoleão Brandão, dans les installations de l'ancien RI20.

Napoleão Brandão est décédé à l'hôpital militaire principal de Luanda, des suites de maladie, à l'âge de 72 ans.

Napoleão a participé aux trois premiers titres de l'équipe de Primeiro d'Agosto, dans le Championnat National de Football (Girabola), en 1979, 1980 et 1981. Il a rejoint les équipes nationales dans les années 70 et 80, participant au premier match historique entre l'Angola et Cuba (1-0) le 1er juin 1977, au stade de Cidadela.

Il a contribué à former des gardiens de but qui se distinguent aujourd'hui dans les clubs et les équipes nationales, Neblu étant un exemple de son travail.

Il a fondé une école de football, située à Zango III, province d'Icolo e Bengo, une institution qui a un partenariat avec le Primeiro d'Agosto.