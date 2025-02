Tunisie: Paiements fractionnés - UBCI introduit 'Flex Pay' comme alternative numérique au chèque

Farah Ayadi, directrice marketing de l'Union Bancaire pour le Commerce et l'Industrie (UBCI), a annoncé ce jeudi 13 février 2025 le lancement du service "Flex Pay", permettant le paiement en plusieurs fois via un terminal de paiement électronique (TPE).

Ayadi a précisé, lors de son passage sur les ondes d'une radio privée, qu'il s'agit du premier service de paiement fractionné proposé par la banque via un "TPE", un moyen de paiement alternatif au chèque.

Elle a expliqué que "Flex Pay" permet aux clients de régler leurs achats en plusieurs fois, un service accessible à tous les détenteurs de cartes bancaires, mais exclusivement via les TPE de la banque UBCI. Ce service a été conçu et développé par des équipes tunisiennes, offrant ainsi une solution locale et pratique pour faciliter les paiements.

Farah Ayadi a aussi souligné que cette initiative s'inscrit parfaitement dans la volonté des autorités tunisiennes de promouvoir la numérisation des paiements et de réduire l'utilisation des paiements en espèces. Selon elle, "Flex Pay" est une alternative moderne et pratique au chèque, répondant aux besoins de flexibilité des consommateurs tout en renforçant la transition vers une économie plus digitale.