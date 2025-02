Congo-Kinshasa: Equateur - Plus de 50 morts dues à une maladie inconnue en quelques semaines à Bansakusu

Une maladie inconnue a fait plus de 50 morts, en quelques semaines, dans le territoire de Bansakusu, a alerté mercredi 12 février, le sénateur de l'Equateur, Jean-Paul Boketsu Bofili.

Dans un communiqué de presse parvenu le même mercredi à Radio Okapi, cet élu fait savoir que de nombreuses autres personnes ont fui leurs milieux de vie pour se mettre à l'abri de cette maladie.

Dans cette note, il précise également que la localité de Bomate, située à 25 kilomètres de la ville de Basankusu est l'épicentre de cette maladie qui se caractérise par des fièvres hémorragiques, des maux de tête, des douleurs articulaires généralisées ou lombalgies.

Le sénateur Boketsu affirme que les victimes succombent au bout de 24 heures.

« A ce jour, on dénombre plus de 36 cas de décès notifiés par la zone de santé de Basankusu en une semaine, soit la période allant du 3 au 9 février en cours et plus de 50 morts depuis l'apparition de la maladie quelques semaines avant, dans cette localité qui ne compte qu'environ 5.000 habitants », rapporte-t-il.

Cet élu ajoute en outre que plus de 2.000 personnes ont déjà fui leur village pour trouver refuge dans la ville de Basankusu et dans les villages environnants.

Selon lui, il s'agit d'un « drame sanitaire et humanitaire grave, qui dépasse la capacité des autorités administratives locales et du système de santé » qui sont débordés et dépourvus des moyens pour y faire face.

Le Sénateur Boketsu Bofili dit compter sur l'intervention du Gouvernement et appelle la population au respect des mesures barrières.

Radio Okapi n'a pas réussi à joindre le médecin chef de zone de santé de Basankusu ainsi que les autorités locales pour avoir leur version de fait sur cette maladie inconnue.