Afrique de l'Ouest: BRVM - Le marché des actions réalise sa 4ème plus forte performance annuelle depuis sa création.

Le marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a réalisé en 2024 sa 4ème plus forte performance annuelle depuis sa création, selon la Revue annuelle 2024, une publication spécialisée de la Société de Gestion et d'intermédiation (SGI) CGF Bourse basée à Dakar.

«Après une année 2023 relativement modeste marquée par une croissance de 5,38% de son indice Composite, le marché des actions de la BRVM a affiché une performance remarquable de 28,89% en 2024, soit sa quatrième plus forte performance annuelle depuis sa création derrière celles des années 2007 (+77,05%), 2013 (+39,28%) et 2021 (+39,15%)», a souligné cette SGI.

Selon CGF Bourse, cette performance vient ainsi consolider le statut de cinquième place boursière de la BRVM sur le continent derrière Johannesburg, Casablanca, Lagos et Le Caire, soit la septième meilleure performance boursière africaine en 2024 derrière le Ghana (+56,17%), le Malawi (+55,06%), la Zambie (+42,60%), le Nigéria (37,65%), l'Ouganda (+36,94%) et le Kenya (+34,06%).

La revue de la SGI mentionne que cette progression a été principalement tirée par la performance des valeurs du secteur des services publics grâce aux deux plus grosses capitalisations du marché que sont ORANGE Côte d'Ivoire et SONATEL Sénégal, du secteur bancaire dont les augmentations de capital par distribution d'actions nouvelles et par augmentation du nominal ont relevé la confiance dans la solidité financière des institutions bancaires cotées, dans une moindre mesure par la performance de SOLIBRA Côte d'Ivoire qui a écopé d'une période de suspension de cotation de 5 mois (02 avril au 12 septembre 2024) et dont le retour à la cotation s'est suivi d'un fractionnement par 10 améliorant ainsi la liquidité du titre, et par le rebond des titres de la filière Hévéa (SAPH Côte d'Ivoire et SOGB Côte d'Ivoire) qui ont bénéficié de la hausse des cours du caoutchouc naturel, de l'évolution du prix de vente du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire (prix fixé par l'APROMAC) et de la montée du dollar par rapport au FCFA améliorant ainsi les recettes d'exportation de la filière.

La capitalisation du compartiment action est ainsi passée de 7 966,96 milliards FCFA au 29 décembre 2023 à 10 078,68 milliards FCFA au 31 décembre 2024 en progression de 26,51%, portée par la performance des secteurs précités, et par la cotation de la Loterie Nationale du Bénin le 13 décembre 2024 pour une capitalisation boursière de 94,60 milliards FCFA au 31 décembre 2024 portant ainsi le nombre de sociétés cotées de 46 à 47.

Selon CGF Bourse, les transactions régulières sur l'année hors négociations de Droits d'Attribution ont progressé de 18,05% en valeur atteignant 169,53 milliards FCFA contre 143,60 milliards FCFA en 2023. Les transactions en volume ont par contre régressé de 12,22% à 92 967 752 titres échangés contre 105 905 940 titres échangés en 2023.