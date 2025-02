Afrique Australe: Le Gouvernement condamne la violation du cessez-le-feu par le M23 après le sommet de l'EAC et la SADC

Le Gouvernement condamne et attire l'attention de la communauté internationale sur la violation par le Rwanda et ses supplétifs du M23, du cessez-le-feu décidé lors du Sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est (EAC) et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), tenu le 8 février 2025 à Dar-es-Salaam, en Tanzanie.

Ce sommet était consacré à la situation sécuritaire préoccupante dans l'Est de la RDC.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 12 février, le Gouvernement congolais recommande la convocation urgente de la réunion des chefs d'État-major général, décidée lors du sommet conjoint, en vue de mettre en place le mécanisme de suivi et de vérification.

Dans ce document, les autorités congolaises rapportent que dans la matinée du 9 février, soit, moins de 24h après la tenue du sommet, les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ont bombardé des positions des Forces Armées de la RDC (FARDC), dans la localité Ndoluma, chefferie des Bamate, en territoire de Lubero, (Nord-Kivu).

Le Gouvernement dresse le bilan de de 14 morts, dont des civils, et plusieurs blessés.

Dans sa note, le Gouvernement mentionne que dans le même territoire de Lubero, des positions tenues par l'armée congolaise ont encore une fois été attaquées en début de semaine dans les localités de Kanyambi, de Ndolama et de Tshulo.

Il déplore aussi l'attaque par le M23 dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, de plusieurs autres positions des FARDC dans les localités d'Ihusi et de Munanira le 11 février dernier.

Le Gouvernement rassure dans son communiqué que les rebelles ont été repoussé, même s'ils continuent de recevoir des renforts.

Pour décourager cette attitude qu'il qualifie de récidiviste, le Gouvernement de la RDC recommande une condamnation ferme et unanime de cette violation par la SADC et l'EAC, assortie de sanctions mais aussi la convocation d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC pour évaluer la situation et tirer les conséquences de ce nouvel acte d'agression.