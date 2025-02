Cameroun: Hommage aux grandes figures qui incarnent l'éthique et font l'histoire de l'humanité

opinion

L'histoire des sociétés humaines, est d'abord l'histoire d'une somme de valeurs contextualisées et éprouvées, c'est ensuite le socle d'un ensemble d'enseignements, de renseignements et de révélations éthiques, morales et anthropologiques, magnifiées par des grandes figures, lesquelles de façon permanente ou à des occasions ponctuelles d'urgence et de défiance, ont su en être l'incarnation positive et exemplaire jusqu'au bout des épreuves, jusqu'au sacrifice.

Personne d'avisé et d'équilibré, n'invoquerait le modèle et n'en ferait un modèle automatique ni universel, tant le subjectivisme et la relativité des valeurs et par conséquent des critères de considération, constituent tout un champ de débat, de discussions voire de disputes. Pourtant, quand l'on a vu, découvert, suivi et entendu le Roi Sokoudjou de Bamendjou, s'exprimer dans un langage franc, direct, intègre et pratiquement envoûtant sur le plateau de la chaîne Equinoxe, la tentation est grande, de couvrir ce dignitaire traditionnel, de tous les éloges, de l'ériger, à raison, en modèle.

Sans doute faudrait-il le rappeler, que le Patriarche, le père, le grand-père et sage demeure incontestablement, l'une des personnalités les plus constantes, les plus ouvertes et les plus abordables de notre pays. Beaucoup ne le connaissant pas, se surprendraient à croire que ses positions sur les questions d'actualité, procèdent de quelques règlements des comptes, ou alors d'une volonté de se mettre en exergue, ce qui est absolument faux.

Le roi n'a jamais changé, n'a jamais montré deux couleurs, n'a jamais manqué de respect au chef de l'Etat, chef des institutions, n'a jamais piétiné l'autorité publique, n'a jamais prêché des consignes à ses sujets pour des positions politiques ou pour des formations et mouvements politiques.

Sa longue histoire pleine de tumultes cosmopolites, traduit profondément le destin d'un patriote exemplaire, qui aura par tout temps et contre vents et marées, su assumer ses responsabilités et dire ses vérités.

Après avoir suivi et compris le roi, j'ai eu un de ces sommeils, qui vous bercent de rêves sur la vitalité des nations, parce qu'après tout et au-delà de tout, des grandes figures montrent toujours le chemin, renseignent et enseignent, quand les nations se retrouvent face à des défis existentiels. Nos compatriotes, toutes chapelles, statuts et origines confondus, avaient besoin de se ressourcer dans le récit du parcours d'un homme de si grande hauteur et d'une dimension historique exceptionnelle.

Le Roi est en effet, une figure et un acteur d'exception, qu'aucun laurier ni distinction honorifique des hommes, ne saurait égaler ni consacrer, et qu'aucune médisance ni haine, ni jalousie ni contradiction fantaisiste, ne saurait altérer la lumière. Je n'ai pas toujours été d'accord avec le père, le patriarche et le sage des sages sur tous les dossiers, mais qui suis-je, face à un livre si lourd, une école si sublime et une intelligence s aussi supérieure ?

C'est un devoir pour le peuple, les nations et les individualités de la raison sociale, de la vérité politique et de la culture de la raison, de la tolérance et de l'humilité, de savoir, vouloir, pouvoir et penser à se lever humblement plusieurs fois, pour un geste grandiose et opportun, de standing ovation, tant le souverain fait notre fierté et montre le chemin.

Et si ce n'était que pour cette occasion ou ces occasions, où un géant aussi fertile et éducateur gratifie la progéniture nationale, africaine et internationale de tant de leçons d'existence et de conduite, la liberté de la presse, la défense et la protection des outils de la communication sociale, auraient un sens impérieux pour le destin heureux de notre pays.

Hommage au Roi Sokoudjou de Bamendjou, tout un symbole, et au-delà du modèle./.