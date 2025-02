Afrique: Le nouveau Représentant de la FAO en Côte d'Ivoire présente la copie figurée de ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères

Nyemah Joseph, nouveau Représentant de la Fao en Côte d'Ivoire, a présenté le 6 février 2025, la copie figurée de ses lettres de créance à S.E.M. Kacou Adom Léon, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur.

La cérémonie s'est déroulée au cabinet du ministère des Affaires étrangères, situé au bloc ministériel au Plateau. Cette étape protocolaire permet aux autorités ivoiriennes de prendre acte de sa nomination et autorise le diplomate onusien à exercer pleinement ses fonctions y compris sa participation aux activités officielles.

À l'issue de la rencontre, M. Nyemah a réaffirmé la disponibilité et l'engagement de la Fao à accompagner le gouvernement ivoirien dans le développement du secteur agricole et particulièrement l'ambition du pays à garantir la sécurité alimentaire et d'atteindre la souveraineté alimentaire d'ici à 2030.

Un parcours riche et international

Avant sa nomination en Côte d'Ivoire, M. Nyemah occupait le poste de Responsable technique régional de la Fao pour la nutrition et les systèmes alimentaires dans 14 pays du Pacifique. Son aventure avec la Fao débute véritablement en 2017, lorsqu'il rejoint le Bureau sous-régional de l'institution pour les îles du Pacifique à Apia, Samoa, en tant que fonctionnaire spécialiste de l'alimentation et de la nutrition.

Sa carrière professionnelle entamée en 1998 l'a conduit à travailler pour plusieurs organisations internationales dont Actions contre la faim couvrant plusieurs pays d'Afrique et d'Asie. De 2007 à 2014, il est directeur du développement économique et de la planification régionale pour le gouvernement de la Nouvelle-Écosse à Halifax au Canada. En 2014 et 2015, il est Analyste de contexte intégré pour le Programme alimentaire mondial (Pam) au siège à Rome en Italie. De 2015 à 2016, il est Coordinateur du cluster sécurité alimentaire de la Fao à Bamako. De juin 2016 à mars 2017, il est Conseiller humanitaire pour les Nations unies à Lilongwe, Malawi.

De nationalité canadienne, M. Nyemah est titulaire d'une Maîtrise ès arts en formation et développement rural de l'Université Saint François Xavier et d'une Maîtrise ès arts en développement international de l'Université Dalhousie au Canada.

Avec cette solide expertise, il entame son mandat en Côte d'Ivoire avec pour mission de renforcer la coopération entre la Fao et le gouvernement ivoirien afin de promouvoir un secteur agricole durable, inclusif et résilient.