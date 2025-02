Cote d'Ivoire: Trésor public - Le bilan de la gestion 2024 globalement satisfaisant

Evaluer les activités réalisées au titre de l'année 2024 et définir des perspectives institutionnelles pour 2025. Tel est l'objectif général du séminaire qu'organise la direction générale du Trésor et de la Comptabilité Publique à San-Pedro. A l'ouverture des travaux le 11 février 2025, le directeur général, Ahoussi Arthur a d'abord fait le bilan de la gestion 2024 avant de décliner les actions prioritaires du Trésor Public au cours de cette année 2025.

D'une manière générale, l'année 2024 s'est soldée par des résultats globalement satisfaisants au crédit du Trésor Public. Cette administration, a reconnu le premier responsable, a su poursuivre, avec davantage de détermination et d'entrain, sa marche résolue sur les sentiers de la performance.

Ainsi, l'Administration a recouvré 186,2 milliards de francs CFA de recettes non fiscales sur une prévision de 125,3 milliards de francs CFA, soit un taux de recouvrement de 148,6%.

Au titre du règlement de la dette fournisseur, le Trésor Public a payé dans le délai réglementaire, le montant de 931,7 milliards de francs CFA sur des prises en charge de 1508,6 milliards de francs CFA, soit un taux de règlement de 61,8% au terme de la période complémentaire.

Sur la question de la digitalisation des moyens de recouvrement et de paiement, il ressort du bilan à fin décembre 2024 que la plateforme TrésorPay-TrésorMoney a permis de mobiliser, au titre des recettes de service, un montant de 36,317 milliards de Francs CFA en 2024, contre 26,96 milliards en 2023, soit une progression de 10 milliards.

En 2024, le Trésor Public a fait de la Lutte contre le Blanchiment de Capitaux et le Financement du terrorisme (LBC/FT/FP) une priorité au regard des enjeux d'ordre économique et de crédibilité de l'Etat de Côte d'Ivoire.

Cette administration a entre autres procédé à l'élaboration de la stratégie de contrôle du Trésor Public en matière de Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme fondée sur les risques, l'élaboration du manuel de contrôle du Trésor Public en matière de LBC/FT/FP fondé sur les risques et le développement d'un outil de notation des risques de LBC/FT permettant de classer les Institutions Financières par niveau de risque. Ces actions initiées, dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations du GIABA et du GAFI, devraient progressivement permettre, selon le Dg du Trésor Public, d'améliorer le score de la Côte d'Ivoire en matière de lutte contre des délits financiers.

Tous ces résultats probants, selon Ahoussi Arthur, dénotent l'engagement et la détermination de l'ensemble du personnel à assurer avec efficacité les orientations de nos autorités.

Procédant à l'ouverture des travaux, Mimba Kocounseu Antoine, représentant le Ministre des Finances et du Budget, a félicité le Trésor Public qui, à l'instar des gestions antérieures, a su faire preuve de résilience et d'abnégation, pour maintenir le niveau de rendement de son administration et partant, de notre Département ministériel.

Il a exhorté le Trésor Public à redoubler d'ardeur, avec en ligne de mire les orientations gouvernementales contenues dans la Feuille de Route pour l'année 2025 des ministères. Il s'agit entre autres mobiliser les ressources intérieures pour le financement des priorités du Gouvernement dont l'objectif pour 2025 fixé à 289,6 milliards au titre des recettes non fiscales et des recettes de service , assurer la mise en oeuvre satisfaisante du Programme Economique et Financier 2023-2026, mettre en oeuvre la stratégie de réformes des finances publiques et poursuivre l'exécution de la stratégie de réformes du secteur financier.

Au regard du contexte international continuellement marqué par des crises transversales impactant la vie socioéconomique des institutions locales, avec pour corollaire immédiat l'amenuisement des ressources publiques, le Trésior Public a placé l'année 2025 sous le thème « la mobilisation optimale des ressources intérieures, un enjeu de performance pour le Trésor Public ».