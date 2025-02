Burkina Faso: Le Premier ministre évalue les contrats d'objectifs 2024 des membres du gouvernement

Son Excellence monsieur le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, entamera, ce jeudi 13 février 2025, l'évaluation de la mise en œuvre des contrats d'objectifs 2024 des membres du gouvernement.

Cet exercice lui permettra d'apprécier la situation d'exécution du contrat d'objectifs 2024 de chaque ministre, de faire l'état de la mise en œuvre des orientations/instructions données lors de l'évaluation à mi-parcours et d'échanger sur les difficultés et les perspectives de réalisation des objectifs. Ce sera aussi l'occasion pour le chef du gouvernement, de donner des orientations pour la mise en œuvre efficace et efficiente des chantiers et des réformes du président du Faso.

L'évaluation des ministres par le Premier ministre est assortie d'un rapport soumis à l'appréciation du président du Faso. La session des évaluations débutera, ce jeudi 13 février 2025, avec le ministre d'Etat, ministre de la Défense nationale et des Anciens combattants (MDAC), et se terminera le samedi 15 février 2025, avec le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi (MSJE).