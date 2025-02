Le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, accompagné du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé ont visité les travaux de construction d'équipements socio-éducatifs, sportifs et récréatifs dans les centralités de Grand Est et Katr Yaar, mardi 11 février 2025.

Le maitre d'ouvrage dans le cadre du Projet de développement durable de Ouagadougou phase 2 (PDDO2) qu'est la commune de Ouagadougou veut s'assurer du niveau d'avancement des travaux sur le terrain. C'est en cela que le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Ouagadougou, Maurice Konaté, accompagné du ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mikaïlou Sidibé s'est rendu sur une dizaine de sites pour constater les réalisations.

Cette visite a concerné des équipements socio-éducatifs, sportifs, récréatifs ainsi que des voiries dans les centralités de Katr Yaar (quartier Katr Yaar) et du Grand Est (quartiers Dassasgho, Wayalguin). A Katr Yaar dans l'arrondissement 11, la délégation a pu constater le pôle sportif « Bon berger ». La première phase consiste en la construction d'un terrain de sport gazonné, d'un plateau de basket, de volley-ball, de handball... D'un coût global d'environ 356 millions F CFA, le taux de réalisation est de

61, 59%. Les visiteurs se sont rendus également sur le site du groupe scolaire « Le château ». A ce niveau, deux bâtiments pédagogiques sont en construction dont un en R+1 extensible en R+3 et le second en R+1 extensible en R+2. Ces édifices vont abriter des élèves du post primaire. Chaque niveau est composé de quatre classes d'une capacité de 80 élèves par salle. Il est prévu la construction d'aires de jeux, de terrains de sport, des latrines...Le montant total des travaux est estimé à 1 milliard 300 millions F CFA pour un taux de réalisation de 68%. La tournée s'est poursuivie dans la centralité du Grand Est qui concerne les quartiers Wayalguin et Dassasgho dans l'arrondissement 5.

Des voiries pour faciliter le trafic

Plusieurs réalisations ont été effectuées. Dans cette centralité les travaux de bitumage de voiries ont concerné des aménagements d'un linéaire total d'environ six kilomètres. Il s'agit de la jonction entre le boulevard Tansoba-Woota et le boulevard Thomas-Sankara, des rues

Avenue Musée national-Rue Pendega-Av de la Croix-Rouge, des voies d'accès aux différents équipements structurants de la centralité. 13 kilomètres de canaux ont été réalisés. Selon le chef de service du projet voirie, assainissement à la AMGT, Gislain Ouédraogo, le coût de réalisation s'élève à six milliards 176 millions FCFA. Au pôle sportif de Wayalguin, d'une superficie de 2,5 hectares, les différents aménagements sur le site sont à l'image de celui de Katr Yaar.

Le montant est évalué à 444 millions F CFA dont 225 millions F CFA pour la première phase. A ce niveau diverses réalisations sont en vue dont la construction d'une salle polyvalente. Après ce site, l'équipe a visité la maison des Savoirs et le Centre d'éveil et d'éducation préscolaire (CEEP). Le CEEP accueille des enfants de 3 à 5 ans. Un bâtiment pédagogique au Rez-de-chaussée (RDC) extensible en R+1 est en construction et va accueillir à terme 320 élèves au RDC. Son investissement s'élève à 367 millions FCFA. Il est prévu également la réalisation d'une cantine intégrée, d'une infirmerie ... Pour la maison des Savoirs, elle est un édifice public devant abriter une salle d'informatique, une bibliothèque ...

Au niveau du R+1, il sera réalisé, entre autres, des salles des conférences. D'un montant de 296 millions F CFA, le taux de réalisation est de 68%. Dans le quartier Dassasgho, la délégation a constaté les travaux de constructions d'un pôle sportif et valorisation des franges, d'un groupe scolaire public, d'un centre d'animation et de formation féminine... A l'issue des 8 sites visités le PDS, Maurice Konaté a reconnu que les efforts ont été consentis.

Il a félicité le maitre d'ouvrage délégué qui est l'AMGT pour les efforts dans la réalisation des travaux. « Ce qui nous a été donné de voir sont des ouvrages de qualité », a-t-il apprécié. Le ministre en charge de l'urbanisme, Mikaïlou Sidibé a remercié le PDS pour l'avoir associé à cette visite. Selon lui, le constat qui se dégage en termes de réalisation est « très » appréciable. « Nous avons vu des équipements, des complexes éducatifs, des plateaux omnisports etc. qui cadrent bien avec la vision que nous avons actuellement, la densification, la construction en hauteur », a-t-il soutenu.

Financé par l'Agence française de développement (AFD) à hauteur de 80 millions d'euros soit environ 52,5 milliards F CFA, le PDDO2 est porté par l'Agence municipale des grands travaux (AMGT). Selon le Directeur général (DG) de l'AMGT, Djibril Toguyeni, les travaux sont à un taux d'avancement de 80% pour un délai consommé de 80%. En termes de difficultés rencontrées, il a évoqué notamment celles d'ordres techniques, les contraintes liées à des questions naturelles...