Sénégal: CONFEMEN - le Secrétaire général préconise une réforme des systèmes pour l'employabilité des jeunes

Dakar — Le secrétaire général de la Conférence des ministres de l'Éducation des États et gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN), Abdel Rahamane Baba Moussa, a insisté mercredi sur la nécessité de réformer les systèmes éducatifs africains pour mieux répondre aux défis de l'employabilité des jeunes.

"Nos systèmes éducatifs doivent impérativement relever les défis de l'employabilité. Il est essentiel de repenser l'éducation et la formation pour offrir aux jeunes des compétences adaptées aux mutations du monde du travail ", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait à l'occasion du Sommet des acteurs du changement, placé sous le thème co-créer des solutions innovantes, systémiques et durables sur les questions d'éducation, de formation et d'employabilité organisé par Ashoka-Sahel au Sénégal.

Soulignant l'urgence d'adapter l'éducation aux mutations du marché du travail, il a insisté sur la nécessité de solutions innovantes, systémiques et durables.

"En 2004, 21,2 % des jeunes Africains étaient inactifs, tandis que 5 % des 15 à 35 ans étaient au chômage. Si rien n'est fait, cette situation pourrait s'aggraver de manière exponentielle ", a-t-il averti, citant des données de l'Agence de développement de l'Union africaine.

Il a rappelé que la 60e session ministérielle de la CONFEMEN, tenue en avril dernier, a formulé plusieurs recommandations, parmi lesquelles l'adoption de financements innovants pour la formation technique et professionnelle, le renforcement des filières scientifiques et technologiques et l'intégration de l'entrepreneuriat dans les cursus scolaires.

Le Pr Moussa a également plaidé pour une meilleure interaction entre les secteurs de l'éducation et de l'emploi afin de bâtir un écosystème éducatif performant.

"Il est temps de dépasser le modèle où l'école formait sans se soucier de l'adéquation avec le marché du travail ", a-t-il conclu, saluant l'initiative d'Ashoka-Sahel pour avoir réuni divers acteurs engagés dans cette transformation.

Dans ce même sillage , le directeur régional d'Ashoka Sahel, Tchanlandjou Kpare, a souligné l'importance d'une éducation innovante et adaptée aux réalités du marché du travail.

Selon lui, environ 60 % des jeunes Sénégalais âgés de 15 à 24 ans sont sans emploi, un chiffre aggravé par un manque d'accès à des informations fiables sur les opportunités de formation et d'emploi.

"Le défi de l'accès à l'information doit nous amener à repenser notre approche éducative ", a-t-il insisté, en citant une étude du Bureau international du travail révélant que seulement 30 % des jeunes disposent d'informations précises sur ces opportunités.

M.Kpare a également appelé à une meilleure intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, ainsi qu'à une approche plus interactive de l'apprentissage. "L'éducation ne peut plus se limiter à la transmission de savoirs académiques. Elle doit former des citoyens critiques, créatifs et acteurs du changement ", a-t-il affirmé.

Toutefois, il a estimé que les efforts des Etats africains doivent être renforcés par des politiques plus inclusives et une coopération accrue entre le secteur public, le privé et la société civile.

"L'innovation sociale doit être reconnue comme un levier essentiel de transformation", a conclu Tchanlandjou Kpare, appelant à une action collective pour bâtir un avenir plus inclusif et équitable pour les jeunes du continent.