Sénégal: Touba va abriter une zone industrielle et artisanale dédiée à la filière peau et cuir

Diourbel — L'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT) ambitionne d'implanter à Touba une zone industrie et artisanale dédiée à la filière peau et cuir dont l'étude de faisabilité a fait l'objet d'une validation, mercredi, à Diourbel, a constaté l'APS.

Des acteurs de la filière peau et cuir, des responsables des chambres consulaires et des services techniques déconcentrés ont pris part à cet atelier de validation présidé par le gouverneur adjoint de Diourbel en charge du développement, Djibril Diop.

Le projet ZIAR (Zone industrielle et artisanale : peaux et cuirs) sera mis en oeuvre par l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), de concert avec des services techniques de l'État et la municipalité de Touba Mosquée qui va accueillir les unités industrielles.

À travers ce projet, « nous voulons créer, sur un continuum territorial allant de Linguère et Dahra à Ngaye Mekhé en passant par Touba, un écosystème favorable à la création de valeur ajoutée et à la transformation locale de nos matières premières », a expliqué le directeur du développement territorial de l'ANAT, Aboubakry Gollock.

« Cette zone industrielle et artisanale que nous ambitionnons de créer se veut un espace dédié à l'émergence d'une véritable filière cuir et peau, où se côtoient artisans, petites et moyennes entreprises ainsi que des services d'appui performants », a-t-il poursuivi.

M. Gollock a évoqué le label Touba qui constitue selon lui, un « atout commercial prometteur, porteur de potentiel en matière de création d'emplois et de richesse dans le domaine du cuir et des peaux ».

Il souligne que le projet ZIAR ambitionne de transformer « les potentialités de la localité en opportunités concrètes ».

Le représentant du maire de Touba a affirmé la disponibilité de la municipalité à mettre à la disposition des autorités le « foncier nécessaire » pour abriter la zone industrielle et artisanale.

La mise en oeuvre de ce projet industriel nécessitera également la contribution d'autres localités comme Louga et Kaolack, disposant elles aussi de la matière première pour la tannerie, a-t-on appris lors de l'atelier de validation.