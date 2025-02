Sénégal: Pour Bassirou Diomaye Faye, la sécurité routière doit être au 'premier rang du plan d'action du gouvernement'

Dakar — Le chef de l'État, constatant "la recrudescence des accidents de la route", a demandé au Premier ministre, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, de "placer la sécurité routière au premier rang du plan d'action du gouvernement".

Il a recommandé aussi au chef du gouvernement et aux ministres concernés de veiller à "l'application rigoureuse des décisions prises" à ce sujet, rapporte le communiqué du Conseil des ministres en citant la circulaire administrative du Premier ministre visant à prévenir les accidents de la route.

"Face à la recrudescence des accidents de la route, le chef de l'État a demandé au Premier ministre de veiller à l'application rigoureuse des décisions prises, notamment la circulaire [administrative] de recadrage et d'orientation destinée à prévenir les accidents de la route et à assurer une meilleure circulation routière pour les usagers, les transporteurs et les forces de défense et de sécurité".

Il est demandé au chef du gouvernement d'y associer les ministres chargés des Transports terrestres, des Forces armées, de l'Intérieur et de la Sécurité publique.

Vers une "évaluation rapide des projets routiers"

Le président de la République a "rappelé l'urgence de renforcer la formation des chauffeurs, d'assurer une réglementation rigoureuse de la circulation des cyclomoteurs, de faire respecter les horaires de circulation des véhicules de transport et de réorganiser le fonctionnement des gares routières".

M. Faye a appelé les ministres concernés à "accélérer le renouvellement des [véhicules] de transport et des [camions] 'gros-porteurs"', à "évaluer les actions [...] de l'Agence nationale de la sécurité routière".

Il a demandé au Premier ministre et au ministre chargé des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens de "finaliser, avant fin mars 2025, l'évaluation rapide des projets routiers en vue du lancement du nouveau Programme national de développement des réseaux routier et autoroutier".

"Il a appelé à l'équité dans le déploiement des programmes et projets routiers et autoroutiers, au développement maîtrisé de la société publique 'Autoroutes du Sénégal', entité déléguée par l'État pour capitaliser et valoriser le patrimoine autoroutier national", lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

Consolider les programmes

Le communiqué du gouvernement ajoute que "le président de la République a signalé l'urgence, pour l'État, de redéfinir le modèle économique de construction, d'exploitation et d'entretien des routes et autoroutes du Sénégal, en actualisant la réglementation portant classement des infrastructures routières nationales et secondaires incluant les ouvrages de franchissement".

Bassirou Diomaye Faye appelle en même temps les ministres concernés à réexaminer les modalités de financement des infrastructures routières et de leur entretien.

"À cet égard, il a demandé au ministre des Infrastructures et des Transports terrestres de proposer une nouvelle politique d'entretien routier intégrant la réhabilitation des ouvrages de franchissement, qui se sont [...] dégradés durant l'hivernage."

Le Premier ministre va "veiller au renforcement des moyens logistiques d'intervention du génie militaire", qui aide à assurer "la continuité de la circulation routière et le désenclavement de certaines zones du pays".

Le chef de l'État a "souligné la nécessité d'une revue systématique des interventions du PUDC, du PROMOVILLES, du PUMA, du FERA, de l'AGETIP, de l'ADM et des collectivités territoriales en termes de réalisation de pistes rurales et [d'ouvrages de] voirie urbaine".

"Il a dit au gouvernement que le moment est venu de consolider l'ensemble des programmes routiers, autoroutiers, de pistes de désenclavement et d'[ouvrages] de voirie urbaine en vue d'une cohérence d'ensemble et d'une mise en oeuvre pragmatique de la politique de l'État en matière de réalisation d'infrastructures routières et autoroutières, selon un chronogramme, des axes, linéaires et financements maitrisés", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.