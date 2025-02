Sénégal: Bassirou Diomaye Faye - 'La trajectoire d'endettement doit être rapidement inversée'

Dakar — L'endettement de plus en plus élevé du Sénégal au cours des quatre dernières années doit être rapidement inversé en vue de la préservation de la soutenabilité des finances publiques et de la sauvegarde de l'équilibre économique à long terme du pays, a dit le président de la République, lors du Conseil des ministres de ce mercredi.

"Le taux d'endettement public a connu une croissance [...] alarmante", de 2019 à 2023, a dit le président de la République, sur la base de l"'Audit du rapport sur la situation des finances publiques - Gestions de 2019 au 31 mars 2024", publié ce mercredi par la Cour des comptes.

En 2019, l'endettement atteignait déjà 65,59 % du PIB, puis 75,50 % en 2020, ensuite 83,58 % en 2021, puis 86,62 % en 2022, et 99,67 % en 2023, indique le communiqué du Conseil des ministres, citant l'audit de la Cour des comptes.

"Le président de la République a indiqué que cette trajectoire d'endettement doit être rapidement inversée pour préserver la soutenabilité des finances publiques et éviter de compromettre les équilibres économiques de long terme", rapporte le ministre de la Formation professionnelle et porte-parole du gouvernement, Amadou Moustapha Njekk Sarré.

"Le chef de l'État assure que, face à ces constats alarmants, des mesures conservatoires et correctives doivent être prises sans délai. Tout d'abord, il est impératif de mettre fin aux rattachements irréguliers de recettes et d'assurer que toutes les recettes et dépenses soient comptabilisées de manière transparente et régulière", ajoute M. Sarré dans le communiqué du Conseil des ministres.

Il note, en citant Bassirou Diomaye Faye, que "le Premier ministre et le ministre des Finances et du Budget devront prendre les dispositions nécessaires pour garantir que les pratiques budgétaires respectent strictement les règles en vigueur".

"Ensuite, un audit approfondi sera réalisé pour [combler] les écarts observés dans la gestion des dépenses [assurées avec] des ressources extérieures", ajoute le communiqué du Conseil des ministres.

"Le président de la République a également souligné la nécessité de réformer la gestion des comptes spéciaux du Trésor afin de garantir que les transferts budgétaires soient effectués de manière [...] transparente. En outre, il est essentiel de revoir la politique d'endettement de l'État afin d'éviter toute dette contractée en excès et de mieux gérer le surfinancement", lit-on dans le communiqué publié par le gouvernement après sa réunion hebdomadaire.

Son porte-parole note qu"'un suivi rigoureux des emprunts devra être mis en place pour s'assurer que les fonds sont utilisés conformément aux besoins budgétaires réels".

"Enfin, il est impératif de produire et publier les rapports sur les dépenses fiscales dans les délais légaux. Ces rapports doivent permettre une gestion transparente et rigoureuse des exonérations fiscales, conformément aux directives de l'UEMOA", lit-on dans le communiqué du gouvernement.

Il fait état de réformes dont le but sera de "renforcer la confiance dans la gestion des finances publiques et [de] garantir une meilleure transparence au profit de la nation".

Bassirou Diomaye Faye "a demandé au Premier ministre [...] de veiller à la mise en oeuvre de ces réformes indispensables pour asseoir une gestion exemplaire des finances publiques et assurer la stabilité économique du pays".