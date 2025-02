Sénégal: La radio célébrée ce jeudi

Dakar — La Journée mondiale de la radio est célébrée ce jeudi, 13 février, sur le thème : « Radio et changement climatique ».

La journée mondiale de la radio est une initiative de l'Unesco en hommage au 13 février 1946, jour de création de la radio des Nations Unies.

Elle a été proclamée en 2011 par les États membres de l'Unesco et adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies en 2012.

Dans une époque marquée par le bouleversement des moyens de communication, l'Unesco rappelle que "la radio est un média puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plate-forme pour le discours démocratique".

"Au niveau mondial, la radio reste le média le plus consommé. Cette capacité unique de toucher le public le plus large signifie que la radio peut façonner l'expérience de la société dans la diversité, être l'arène où toutes les voix peuvent s'exprimer, être représentées et entendues", souligne l'agence onusienne.

Cette Journée mondiale vise à "célébrer la radio en tant que médium ; développer la coopération internationale entre radiodiffuseurs ; encourager les principaux réseaux ainsi que les radios de proximité à promouvoir l'accès à l'information et la liberté d'expression".

Parmi ses objectifs : "sensibiliser le grand public et les médias à la valeur de l'audio de service public ; encourager les décideurs à promouvoir la radio libre, indépendante et pluraliste ; et renforcer la mise en réseau et la coopération internationale entre radiodiffuseurs".

L'Unesco souligne que "la radio est un moyen de communication à faible coût, non seulement particulièrement adapté aux communautés et aux groupes de la société difficiles à atteindre, mais aussi extrêmement appréciée des auditeurs du monde entier pour l'écoute en voiture, pour la météo ou les résultats sportifs en temps réel, pour la compagnie jusque tard dans la nuit, et bien d'autres".

L'agence note aussi que "les services de radio ont évolué et se métamorphosent actuellement grâces aux technologies numériques, par exemple en devenant des +radios visuelles+ ou multiplateformes, en proposant leurs émissions sous forme de podcasts ou en créant des séries audios, ce qui donne aux auditeurs une plus grande liberté dans le choix du moment et de l'appareil duquel ils écoutent".