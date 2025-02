Sénégal: A Mboro, des radios communautaires qui parlent aux habitants

À Mboro, commune située dans la zone des Niayes, dans le département de Tivaouane, les radios communautaires, Mboro FM et Niayes FM, ont comme ligne éditoriale : rassembler, informer, et éduquer.

Une tâche exaltante dont les journalistes et tout le personnel de ces deux médias s'acquittent avec joie, au bonheur des 40 mille âmes qui peuplent cette ville. En cette journée de commémoration de la Journée internationale de la radio, ce 13 février, l'APS s'est rendue à Mboro dans les studios de ces deux radios communautaires qui s'y sont installées, depuis 22 ans pour l'une.

Logée à l'étage d'un bâtiment R+1, à quelques encablures de la place du marché, Mboro FM émet depuis 2022. Elle a été fondée par Cheikh Tidiane Ndiaye, un ancien député, originaire du terroir, avec comme ambition d'en faire une radio de proximité.

"C'est une radio vraiment proche des populations. D'ailleurs, on l'appelle +Kaddu Askan Wi+ (La voix du peuple)", précise justement Mansour Cissé, son directeur trouvé dans ses locaux.

Dans son studio baptisé El Hadj Gora Deguène Diop, en hommage à un sage de la cité aujourd'hui décédé, l'émission musicale Keppar, qu'on peut traduire par "cour, patio", de DJ Khalil, touche à sa fin en cette matinée de samedi.

"Je passe trois fois par semaine : lundi, mardi et samedi. Je ne fais que du divertissement et je n'interviens pas sur les autres sujets", précise l'animateur.

Fondée pour donner la parole aux populations locales, Mboro FM s'est imposée comme une référence en matière de radio communautaire. Elle diffuse en langues locales et en français, facilitant ainsi l'accès à l'information pour un public varié.

"Chaque jour, des animateurs engagés et passionnés produisent des émissions interactives et les auditeurs participent activement", explique Ben Amar Sylla, animateur et technicien. "Notre but est de répondre aux préoccupations de la population en créant un espace d'échanges", ajoute-t-il.

A midi, Mboro FM diffuse en synchronisation le journal de midi de la RFM. A 13 heures, rebelote pour l'édition en wolof. Aussitôt après, Moustapha Diouf prend le relais avec Demb ak tey, une émission qui revisite le passé glorieux de Mboro et des environs. Les anciens sont ainsi ressuscités et donnés en exemple aux plus jeunes.

Promotion des langues locales et de la diversité socio-culturelle

Dans cette station radio, la programmation est diversifiée, alliant informations, des émissions sur la culture, l'éducation, le sport et le divertissement. Le titre du programme phare est remporté est Blog matin, le journal local, qui traite des nouvelles de la cité, du lundi au vendredi.

A celui-ci s'ajoute Yabalu bes bi. "C'est une émission religieuse, qui partage des conseils sur les comportements, les pratiques islamiques", explique le directeur de Mboro FM.

Dans cette radio communautaire généraliste, en plus d'avoir des émissions bien appréciées localement, la promotion des langues nationales occupe également une bonne place. Diléré Pulaar, par exemple, des discussions sur l'Islam en langue pulaar, 100% Diola, une émission en langue diola, font ressortir la riche diversité sociologique de cette commune.

Au principal carrefour de la ville, au rez-de-chaussée d'un immeuble, les portes de Niayes FM, une autre station radio communautaire s'ouvrent au visiteur. Fondée en 2004 par l'ONG Jeunesse Engagée pour le Développement (JED), Niaye FM joue un rôle d'information et de communication sociale.

En studio, Mame Diarra Bousso anime son émission musicale Tey Mu Neex. Mbaye, le technicien, reçoit une dame venue signaler une personne perdue de vue. Après avoir recueilli les informations nécessaires, il la rassure. "L'annonce passera dans un instant. Les annonces de personnes perdues de vue sont gratuites », dit-il.

Les Mborois apprécient

Grâce à une grille de programmes diversifiée et riche, ces stations radio sont devenues un véritable carrefour d'échanges pour la communauté.

Mboro FM et Niayes FM, permettent ainsi aux populations des Niayes d'avoir accès à une information locale fiable et à des espaces d'expression essentiels à la cohésion sociale. Et les Mborois apprécient

"Chaque matin, j'écoute +Bloc Matinal+ sur Mboro FM. Cela me permet de suivre l'actualité locale, surtout les sujets sur le commerce local, le marché, les infrastructures et l'environnement. On se sent concerné par les débats et parfois, on entend nos doléances être relayées à la radio", témoigne Mamadou Diop.

Maimouna Touré, elle, écoute plus les émissions musicales, comme Tey mu neex sur Niayes FM. "C'est une émission très divertissante avec une grande animatrice, Mame Diarra Bousso. J'apprécie beaucoup ce qu'elle fait", confie-t-elle.

"J'écoute souvent +Demb ak Tay+ sur Mboro FM, parce que ça parle de l'histoire et des anciens. Ça me rappelle les traditions et m'aide à mieux comprendre comment notre communauté a évolué. Ce que j'apprécie le plus, c'est quand ils abordent les changements dans notre métier de pêcheur et les défis qu'on rencontre aujourd'hui ».

« Les émissions sur Niayes FM et Mboro FM parlent des vrais problèmes de notre ville. Elles donnent la parole aux habitants et parfois même aux autorités. Grâce à elles, on sent que nos préoccupations sont prises en compte », magnifie Mariama.