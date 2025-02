Congo-Brazzaville: Université Marien-Ngouabi - Célébration de la première journée scientifique des légumineuses

A l'occasion de la Journée internationale des légumineuses, le 10 février de chaque année, l'Université Marien-Ngouabi l'a célébrée pour la première fois, dans l'auditorium de sa grande bibliothèque, sous les auspices de son président, le Pr Parisse Akouango, sur le thème « Etat des lieux des travaux et perspectives de recherche sur les légumineuses au Congo ».

Instituée à l'échelle internationale depuis le 10 février 2016, la célébration de la première journée scientifique des légumineuses à l'université Marien-Ngouabi a eu lieu à l'initiative louable du Laboratoire de biodiversité, de gestion des écosystèmes et de l'environnement (LBGE) de la Faculté des Sciences et techniques. Des échanges, découvertes et perspectives prometteuses pour l'avenir des légumineuses ont marqué cette célébration.

Dans son mot de bienvenue, le doyen de la Faculté des Sciences et techniques, le Pr Basile Guy Richard Bossoto, a indiqué que cette initiative encourageante témoigne de l'engagement de cet établissement à placer la biodiversité au coeur des travaux de recherche de ses enseignants-chercheurs.

Les légumineuses, avec leurs multiples qualités nutritionnelles, leur rôle dans la sécurité alimentaire et leur contribution à la préservation de l'environnement représentent un enjeu majeur pour la société. Cette journée offre donc une occasion propice pour faire le point sur les recherches en cours et élaborer des perspectives visant à mieux valoriser ces plantes, notamment dans un contexte marqué par le changement climatique et la pression anthropique.

Pour sa part, le président du comité d'organisation, le Pr Joseph Yoka, a rappelé que l'année 2016 a été déclarée année internationale des légumineuses par l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture. Ce qui a permis de faire savoir que les légumineuses pouvaient contribuer à la réalisation du programme de développement durable à l'horizon 2030.

En effet, c'est après le succès de l'année 2016 que l'Assemblée générale des Nations unies a proclamé le 10 février, Journée internationale des légumineuses. Sa célébration offre une occasion unique de sensibiliser le grand public à l'intérêt des légumineuses et au rôle fondamental qu'elles jouent dans la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus inclusifs, plus résilients et plus durables, dans l'optique d'améliorer la production, la nutrition et les conditions de vie, en ne laissant personne de côté.

Occasion donnée de faire le point des acquis scientifiques sur les légumineuses au Congo

Le président du comité d'organisation a fait savoir que la célébration de cette journée internationale au Congo par le biais du LBGE de la Faculté des Sciences et techniques de l'Université Marien-Ngouabi est une occasion qui permet aux enseignants-chercheurs et chercheurs d'atteindre les objectifs ci-après : faire le point des acquis scientifiques sur les légumineuses au Congo et des difficultés rencontrées par les enseignants-chercheurs et chercheurs ;

offrir un cadre de discussion, de réflexion et de concertation pour relever les défis auxquels sont confrontés les enseignants-chercheurs et chercheurs ; permettre aux enseignants-chercheurs et chercheurs de présenter les résultats de leurs travaux ; favoriser les échanges d'expériences entre les acteurs de la recherche ; mener des réflexions sur des sujets prioritaires à développer dans le cadre des perspectives de recherche ; faire un plaidoyer pour la prise en compte de la recherche dans les priorités de l'État.

Ouvrant cette première journée scientifique des légumineuses de l'Université Marien-Ngouabi, le Pr Parisse Akouango a mentionné qu'elle son institution se justifie par l'importance nutritionnelle et environnementale car, les légumineuses constituent non seulement des aliments nutritifs pour l'humanité, mais également une source essentielle d'aliments nutritifs pour les animaux. Elles contribuent alors à la sécurité alimentaire et à la protection de l'environnement.

A titre d'exemple, sur le plan environnemental, les légumineuses fixent l'azote atmosphérique et permettent ainsi d'améliorer la qualité des sols. Elles peuvent également jouer un rôle important dans la transformation des systèmes agroalimentaires mondiaux, constituant une source non onéreuse de protéines, de fibres et de nutriments essentiels, qui sont la clé d'une alimentation saine pour l'homme et les animaux.

Le Pr Parisse Akouango a profité de cette tribune pour rappeler aux enseignants-chercheurs de l'Université Marien-Ngouabi que la recherche est l'une de leurs missions fondamentales. « Nos travaux de recherche doivent contribuer à satisfaire les besoins socioéconomiques et environnementaux du pays. L'Université Marien-Ngouabi est à sa première journée scientifique des légumineuses et continuera dans cette dynamique qui vient d'être instaurée. Je suis convaincu, sans risque de me tromper, que de cette journée sortiront des acquis scientifiques à valoriser et des perspectives de recherche tendant à relever les défis scientifiques sur les légumineuses au Congo », a-t-il exhorté.