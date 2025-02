Afrique: L'Angola et l'Ethiopie veulent renforcer leur coopération commerciale

Addis — L'Angola et l'Ethiopie ont exprimé ce jeudi, à Addis-Abeba, leur ambition de renforcer la coopération commerciale et économique, en mettant l'accent sur les domaines de développement stratégique.

Le fait a été exprimé lors de la réunion entre les ministres des Relations Extérieures de l'Angola, Téte António, et son homologue éthiopien, Gedion Timotheos.

Au cours de la rencontre, les deux chefs de la diplomatie ont souligné la nécessité d'accroître la balance commerciale entre les deux pays.

Dans ce contexte, ils ont exprimé leur intérêt pour la promotion de visites de haut niveau et l'intention d'organiser un Forum d'affaires Angola-Éthiopie, dans le but d'encourager les investissements et de renforcer les relations économiques.

Lors de la réunion, le ministre Téte António a félicité l'Éthiopie pour sa récente élection comme membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, qui a eu lieu mercredi au siège de cette organisation continentale.

L'Éthiopie, comme d'autres pays, assumera un mandat de deux ans au sein de l'organisme susmentionné, chargé de prévenir, de gérer et de résoudre les conflits sur le continent africain.

Les relations diplomatiques et commerciales entre l'Angola et l'Éthiopie sont historiques et fondées sur des liens d'amitié, mettant l'accent sur la défense du multilatéralisme et du panafricanisme, alignés sur la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

En 2024, les deux pays ont signé un accord général de coopération et un protocole d'accord pour l'établissement de mécanismes de consultation politique entre les ministères des Relations Extérieures d'Angola et des Affaires étrangères de l'Éthiopie.

Ces instruments juridiques visent à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines tels que l'aviation, le pétrole et le gaz, les mines, les télécommunications, le café, le tourisme, la santé, la culture, les sports et les services financiers.

Malgré ces avancées, les dirigeants des deux pays reconnaissent que le niveau actuel de coopération ne correspond toujours pas au potentiel économique et à l'influence stratégique que l'Angola et l'Éthiopie ont dans leurs régions respectives.