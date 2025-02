Angola: Huambo accueille un forum d'investissement le long du Corridor de Lobito

Huambo (Angola) — La ville de Huambo accueillera, le 21 de ce mois, le forum sur les opportunités et les investissements le long du Corridor de Lobito.

Il s'agit d'une initiative de l'Agence angolaise de promotion des investissements privés et des exportations (AIPEX) en collaboration avec le gouvernorat de la province de Huambo et les ministères des Transports, de l'Industrie et du Commerce, de l'Agriculture et des Forêts et des Travaux publics, de l'Urbanisme et de l'Habitat.

L'événement vise à présenter le potentiel économique de la région, à attirer les investissements privés et à promouvoir une croissance durable le long du Corridor de Lobito.

Le forum réfléchira sur le potentiel agricole et industriel de la province de Huambo qui peut stimuler la diversification de l'économie angolaise. Au cours de l'activité, des sujets tels que « Opportunités sectorielles le long du Corridor de Lobito » et « Facilités et financement » seront discutés.

Corridor de Lobito

Le Corridor de Lobito, d'une extension d'environ 1 344 kilomètres, relie la côte atlantique de Lobito à la ville frontalière de Luau, dans la partie orientale du pays, traversant cinq provinces, notamment Benguela, Huambo, Bié, Moxico et Moxico-Leste.

Avec ses frontières nationales et internationales, le corridor a un impact structurel sur tout l'espace de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) et s'impose comme l'un des principaux axes de circulation des marchandises.

Le Corridor de Lobito, une voie stratégique pour renforcer le potentiel de diversification économique nationale, relie 40 pour cent de la population du pays, stimulant ainsi les investissements à grande échelle dans l'agriculture et le commerce.

Les cinq provinces traversées par le Corridor de Lobito jouent un rôle fondamental dans le développement agricole, avec des chaînes de valeur dans les céréales telles que le maïs, le soja, le blé et le riz, ainsi que les tubercules, les haricots, les légumes et les fruits.

Ce corridor est connu internationalement sous le nom de « route des deux océans », car il relie les océans Atlantique et Indien par voie terrestre.

C'est donc la principale voie alternative vers les marchés d'exportation de pays comme la République démocratique du Congo et la Zambie, car elle offre une route plus courte vers les principales régions minières de ces deux pays enclavés de l'océan Indien.

Caractéristiques de Huambo

Essentiellement axée sur l'extraction minière et le secteur agricole, qui représente 76 pour cent de l'activité économique, la province de Huambo compte, outre le Corridor de Lobito, six routes nationales, notamment les numéros 120, 250, 260, 350, 352 et 354.

Ces routes favorisent une mobilité considérable des véhicules, des marchandises et des personnes, qui approvisionnent les marchés de Benguela, Bié, Cubango, Cuando, Cuanza-Sul, Huíla, Luanda et Malanje.

Il dispose de liaisons aériennes via l'aéroport d'Albano Machado, près de l'avenue São João Paulo II, dans la ville de Huambo, ainsi que l'aérodrome de Gove, dans la municipalité de Cuima.

Située sur le Plateau Central de l'Angola, cette province a une population estimée à deux millions 830 mille 415 habitants, répartis dans les municipalités d'Alto-Hama, Bailundo, Bimbe, Caála, Cachiungo, Chicala-Cholohanga, Chinjenje, Chilata, Cuima, Ecunha, Galanga, Huambo, Londuimbali, Longonjo, Mungo, Sambo et Ucuma.