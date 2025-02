Congo-Brazzaville: Joël Bopesu, le Congolais sans frontières

Joël Bopesu qui va commencer une nouvelle aventure en Arménie FC Pyunik, fait partie de ces joueurs de foot qui ont eu parcours atypique pour continuer à vivre de leur passion. Rencontre.

Né en RDC à Kinshasa en janvier 1995, Joël Feu d'Or Bopesu, son nom complet, arrive en France à l'âge de huit ans. Il se prend de passion pour le ballon rond dans le département de la Creuse, où il vit une partie de son enfance. Repéré, il rejoint le centre de formation de Toulouse et y reste trois années.

Il joue ensuite une saison avec les U19 de Châteauroux, et signe à l'AC Arles-Avignon, alors pensionnaire de Ligue 2, en 2014. Cantonné à la réserve de Nationale 3, il intègre à 20 ans le groupe de L2 en fin de saison et joue ses premières minutes en pro en mai 2015. Manque de chance, le club provençal est administrativement relégué en National 2, lors de l'été 2015, avant d'être placé en liquidation judiciaire à l'automne.

Il rebondit à Épinal en National avant de rejoindre Calais (National 2) à l'été 2016 suite à un transfert avorté à Dunkerque. Rien n'est simple pour Joël Bopesu qui continue à s'accrocher. L'ailier gauche finira par évoluer dans le championnat ukrainien avec des expériences en Macédoine du Nord, en Lettonie et en Lituanie. C'est dans ces deux derniers pays qu'il remporte tous ses titres.

Joël Bopesu s'est toujours adapté avec facilité

À 30 ans, Joël Bopesu va poursuivre sa carrière en Arménie, il a rejoint le FC Pyunik, champion en titre, basé dans la capitale Erevan. Auparavant, il avait glané trois titres de champion de Lituanie avec le FK Zalgiris. Club avec lequel il a participé à la phase de poules de la troisième compétition européenne, la Conference league.

Dans sa vie de globe-trotteur Joël Bopesu s'est toujours adapté avec facilité. « Sincèrement pas grand-chose n'a été difficile parce que ça parle anglais, lituanien et russe aussi. Donc, l'adaptation s'est faite très rapidement. À chaque fois il y a des Français dans les clubs, vous tissez des liens très rapidement », dit-il. Le froid et l'alimentation ne lui ont posé aucun problème. « Quand je jouais en Macédoine du Nord, il faisait assez froid. Aucune différence pour moi. Et quant à l'alimentation, vous avez des produits européens, donc vous cuisinez comme bon vous semble. Vous n'êtes pas obligé de manger lituanien, même s'ils ont des bons petits plats », explique ce polyglotte qui a appris la langue russe grâce à son président russe lorsqu'il évoluait à Riga, sans compter sa petite amie de l'époque venue de la Fédération de Russie.

Malgré ce parcours du combattant, Joël Bopesu est fier d'avoir cru en ses rêves. « Quand j'étais à l'école, on demandait : "Joël, tu veux faire quoi ?". Moi, je disais que je voulais être footballeur et on me demandait de choisir quelque chose d'un peu plus réaliste », se souvient-il. « J'étais dans mon village, je viens de Guéret-La Souterraine, et c'est vrai que footballeur là-bas, il n'y en a pas. Peut-être un ou deux, grand maximum. Donc, il faut croire en ses rêves. Quand on est très jeune et qu'on sait ce qu'on veut dans la vie, on travaille beaucoup pour y arriver. Poussé par le destin, à 13, 14 ans, j'ai été recruté par Toulouse lors d'une détection à Châteauroux, et, petit à petit, mes rêves se sont réalisés ».

Il faut dire que son entourage ne lui a jamais mis de limite. « On m'a toujours laissé faire. Je pratiquais plusieurs sports quand j'étais jeune, que ce soit le judo, la natation, le handball. Et au bout d'un moment, quand j'ai commencé à être assez bon, j'ai choisi, mais on ne m'a jamais poussé », témoigne-t-il.

« Qui ne tente rien n'a rien »

« Si les débuts ont été semés d'embûches, je n'ai jamais lâché », rappelle-t-il. « Je pense que c'est peut-être pour ça que j'en suis là aujourd'hui, toujours à jouer, à aimer autant le football et à vouloir gagner. C'est vrai, je n'ai pas une carrière simple. »

Et le voilà qui énumère ses déconvenues : « À Toulouse, je me fracture la malléole et après, je dois aller à Châteauroux parce que je ne suis pas forcément gardé au centre de formation. Après à Châteauroux, ça n'allait pas forcément. À Arles-Avignon, je ne lâche pas, mais il dépose le bilan. Vous allez à Épinal, en National, mais vous ne lâchez pas. Finalement, vous ne restez pas en National, vous allez en CFA [National 2, NDLR] à Calais ». Il a dû quitter l'Hexagone. « La France aussi aurait pu me réussir, je pense. Mais vous savez, on s'acclimate mieux parfois à certaines méthodes et façons de faire, tout simplement ».

Après la proposition de la Macédoine du Nord, il s'est dit : « qui ne tente rien n'a rien ». Et il a fait le grand saut. Aujourd'hui, il découvre l'Arménie. Mais il a dans un coin de sa tête l'idée de revenir jouer en France. « Honnêtement, les Français sont toujours un peu frileux quand ça parle de championnat à l'étranger. J'ai eu des contacts avec des équipes de Ligue 2. Et même maintenant, je sais qu'on me suit, même en Ligue 1, mais c'est compliqué. Mais c'est vrai que ça me ferait plaisir. J'aimerais beaucoup revenir en France. »

Surtout, il voudrait avoir la chance de jouer au très haut niveau. Joël Bopesu pense avoir acquis « la maturité et la qualité d'un joueur de très haut niveau ». « J'aimerais jouer en Ligue 1, en Premier League, ou en Espagne. C'est le gros souhait de ma vie, de ma carrière », conclut-il.

Après trois titres de Champion de Lituanie, deux Coupes lituaniennes et un titre de Champion de Lettonie, Joël Bopesu continue coûte que coûte à croire en sa bonne étoile.

Propos de Joël Bopesu recueillis par Marco Martins