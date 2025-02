Angola: Le pays renforce ses relations avec des universités italiennes

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, Castro Paulino Camarada, a reçu en audience, mercredi, à Rome, en Italie, le directeur du Département d'Ingénierie et d'Entreprise de l'Université Tor Vergata de Rome.

Lors de la rencontre, qui a eu lieu dans les installations de la mission diplomatique angolaise, en marge de la 48ème session du Conseil des gouverneurs du Fonds international de développement agricole (FIDA), qui a débuté mercredi, dans la ville susmentionnée, des questions de coopération académique entre l'Angola et la prestigieuse université italienne ont été discutées.

La réunion a compté sur la participation de l'ambassadrice d'Angola en Italie et représentante permanente auprès des agences des Nations Unies à Rome (FAO, FIDA et PAM), Maria de Fátima Jardim.

L'Université de Rome Tor Vergata (Università degli Studi di Roma Tor Vergata) a été fondée en 1982 et compte six facultés : Économie, Ingénierie, Humanités (Lettres et Philosophie), Droit, Médecine et Chirurgie, et Sciences Mathématiques, Physiques et Naturelles.

Vendredi, le secrétaire d'État sera reçu par le recteur de l'Université LUISS Guido Carli, Paolo Boccardelli.

L'institution académique susmentionnée, basée à Rome, possède des facultés d'économie, d'affaires et de gestion, de sciences politiques et de droit et figure parmi les 20 meilleures universités du monde en études politiques et internationales et parmi les 50 meilleures en marketing, selon le classement établi par le journal Financial Times.

Le programme du dirigeant angolais à Rome (Italie) comprend également la participation, ce jeudi, à un forum parallèle entre la Banque mondiale (BM) et le FIDA sous le thème « Échapper au piège du revenu intermédiaire du premier kilomètre » et une rencontre, le même jour, avec la vice-présidente du FIDA, Gerardine Mukeshimana.