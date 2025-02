Algérie: Ramadhan - Le wali d'Alger ordonne le versement des aides financières sur les comptes CCP à partir du 15 février

ALGER — Le wali d'Alger, Mohamed Abdenour Rabehi a ordonné de procéder au versement des aides financières sur les comptes CCP pour le mois sacré de Ramadhan à partir du 15 février, a indiqué, jeudi, un communiqué des services de la wilaya.

"Dans le cadre de l'amélioration du cadre de vie du citoyen et la fourniture des meilleurs services aux habitants de la capitale, M. Rabehi a présidé, mercredi, une réunion du conseil exécutif en présence du secrétaire général de la wilaya, du chef de cabinet, de l'inspecteur général, des walis délégués, des directeurs exécutifs, des directeurs des établissements publics de la wilaya ainsi que des cadres de la wilaya", précise-t-on de même source.

L'ordre du jour de la réunion a porté sur "l'examen de l'état d'avancement des préparatifs pour le mois sacré de Ramadhan, des projets inscrits dans le cadre du programme de développement socioéconomique des communes, des programmes inscrits dans le cadre du Fonds de solidarité et de garantie des collectivités locales ainsi que des projets d'infrastructures scolaires".

A cette occasion, des exposés détaillés ont été présentés par les walis délégués des 14 circonscriptions administratives et les directeurs exécutifs des secteurs de l'agriculture, du commerce, de la poste et des télécommunications, des transports, de l'action sociale et de la solidarité concernant les préparatifs en cours pour le mois de Ramadhan".

Dans ce cadre, M. Rabehi a instruit de "procéder au versement des aides financières sur les comptes CCP à partir du 15 février courant".

Il a également ordonné "d'installer tous les marchés de proximité au nombre de 21, au moins 15 jours avant l'avènement du mois de Ramadhan et d'encadrer les opérations d'aménagement et d'entretien des mosquées".

Il s'agit également, ajoute la même source, de "renforcer les opérations de collecte des déchets, d'adapter les horaires de travail des moyens de transport (Métro, tramway et bus de l'ETUSA) et de les prolonger jusqu'au soir, de tracer un programme religieux, culturel et sportif riche au profit des jeunes et des familles et d'organiser des compétitions et des tournois sportifs englobant les sports individuels et collectifs, ainsi que de lancer des concours culturels et religieux au profit des jeunes".

Par ailleurs, après la présentation d'un exposé sur l'état des infrastructure scolaires, le wali a insisté sur "l'impératif de livrer toutes les classes d'extension avant la prochaine rentrée scolaire, d'exploiter les locaux vacants comme établissements éducatifs afin d'alléger la pression sur les classes, d'accélérer la finalisation des procédures administratives pour les projets éducatifs, d'assurer la qualité des travaux et d'oeuvrer à la création de micro-zones d'activités pour les jeunes innovants et propriétaires de start-up".