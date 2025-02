Algérie: Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage - Le produit local renforce sa position sur le marché national et s'oriente vers l'exportation

ALGER — Le produit local dans le domaine de l'emballage, exposé à travers les différents stands de la quatrième édition du Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage, qui se tient du 11 au 14 février au palais des expositions d'Alger, témoigne du développement important qu'a connu cette filière, ces dernières années.

Ce développement a permis aux produits d'emballage de s'imposer comme un choix principal sur le marché national et a renforcé ses ambitions de s'orienter vers l'exportation, a constaté l'APS, auprès des professionnels de cette filière.

Fayçal Mimouni, représentant de la société Magiétiq, spécialisée dans la fabrication d'étiquettes sur papier manufacturé et naturel, a confirmé que la présence de concurrents étrangers dans le domaine n'a pas empêché sa société ainsi que d'autres dans la même spécialité, de bénéficier d'une forte et croissante demande de la part des opérateurs économiques.

"Beaucoup d'opérateurs économiques nationaux optent pour des produits d'emballages locaux, car ils leur font gagner du temps et de l'argent, et leur offrent de la flexibilité dans les choix et les quantités à acheter", assure-t-il.

Et de poursuivre : "l'adoption de produits d'emballages locaux permet à l'opérateur d'en acquérir en petites quantités, de les tester, de suivre la réaction du marché, et de procéder même à des modifications si cela s'avérait nécessaire, ce que ne permet aucun fournisseur étranger qui impose de grandes quantités à chaque commande".

Le représentant de cette société qui participe au Salon international de l'agroalimentaire et de l'emballage pour la troisième fois, a également relevé que "l'orientation et le soutien de l'Etat à l'industrie locale ont porté leurs fruits et ont permis la présence de matériaux d'emballage de ce niveau sur le marché."

Au niveau du stand de l'entreprise "Le Carrefour de l'emballage", active depuis 25 ans, dans le domaine de la commercialisation des flacons en verre et la fabrication de leurs bouchons en métal et en plastique, son représentant a expliqué que le point fort sur lequel repose l'entreprise dans ses activités est de fournir des flacons à faible coût comparé à ceux de l'importation et la commercialisation de quantités selon la demande de chaque client.

"Une petite entreprise peut nous commander 100 flacons pour entamer son projet, ça l'encourage à lancer son investissement et ça nous permet d'étoffer notre portefeuille clients", a-t-il ajouté.

Dans le même contexte, Yacine, un visiteur qui dirige une agence de communication, venu chercher un emballage pour l'un des produits de ses clients, estime que sa visite à ce salon lui a donné l'opportunité d'acheter une petite quantité d'emballages ne dépassant pas 1.000 unités, au lieu d'en acheter 10.000 dans d'autres situations, assurant que ceci lui donne une flexibilité dans la commercialisation de son produit.

Yacine, a dans la foulée, salué la "qualité et la diversité" dont jouit désormais le produit algérien d'emballage et pour lequel lui et ses clients ont opté et "l'utilisent désormais exclusivement"."

Quant à Zineb, étudiante, elle a exprimé son admiration pour le "développement important" de l'équipement industriel exposé, notamment celui lié au criblage.

En fait, les stands des entreprises commercialisant ce type d'équipement importé connaissent une forte affluence de divers opérateurs économiques intéressés par le développement de leurs activités d'emballage et de conditionnement.

La préservation de l'environnement au menu

De nombreux producteurs de matériaux d'emballage accordent une attention à la préservation de l'environnement à des degrés divers, tandis que certains ont fait de l'environnement la base de leur activité, à l'instar de l'entreprise "Sac Bio", spécialisée dans la fabrication de sacs en papier utilisés dans les industries agroalimentaires ou destinés au shopping.

Cette entreprise, créée depuis trois ans, utilise du papier recyclable, de l'encre à l'eau et de la colle respectueux de l'environnement, fabriqués localement, pour fournir un produit, actuellement exporté vers trois pays du Golfe arabe, et convoitise les marchés européens, selon son directeur des achats, Nasreddine Bouabdallah.

En dépit, de l'existence d'une demande locale pour les produits de l'entreprise, notamment dans les industries textiles, "le plastique domine en matière de sacs d'emballage", a déploré M. Bouabdallah, affirmant qu'il "faut du temps et davantage d'efforts de sensibilisation pour passer à l'utilisation des emballages en papier notamment dans le domaine alimentaire".

Le représentant de cette entreprise a également appelé à assurer aux producteurs la matière première afin, a-t-il soutenu que "le produit devienne 100 % algérien".

De son côté, l'entreprise "Bari Emballage", spécialisée, depuis 4 ans d'activité, dans l'emballage utilisant du papier de tous types et de toutes formes, notamment les sacs en papier qui constituent son produit principal, met en avant ses produits amis de l'environnement. Selon la directrice marketing de l'entreprise, Meriem Talebi, ces sacs sont biodégradables et sans impact négatif sur l'environnement

"L'entreprise oeuvre à contribuer à l'application des engagements internationaux dans le domaine environnemental", a-t-elle mentionné détaillant qu'en plus du produit biodégradable, l'activité de l'entreprise ne laisse aucun déchet, car tous les excédents sont récupérés pour être réutilisés ultérieurement.

"De plus, de l'encre à l'eau est utilisée dans le processus de production pour la décoration, ce qui ne nuit ni à l'environnement ni à l'homme, outre l'utilisation de la colle et d'autres matériaux fabriqués localement et respectueux de l'environnement", a-t-elle encore détaillé.

De son côté, Zahwa, étudiante à l'Ecole supérieure des sciences de l'aliment et des industries agroalimentaires, a affirmé que son objectif principal de la visite du Salon est de découvrir les produits respectueux de l'environnement, recyclables et biodégradables.

L'étudiante a également exprimé son souhait de faire partie, après la réussite dans ses études, de la génération qui contribuera, dans le cadre de cette activité, dans les efforts de la préservation de l'environnement.