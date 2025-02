Algérie: Mme Meddahi préside une réunion d'évaluation consacrée au plan d'action de l'ONAT

ALGER — La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi, a présidé une réunion d'évaluation consacrée au plan d'action de l'Office national algérien du tourisme (ONAT), dans le cadre du suivi de la performance des établissements placés sous tutelle, indique, jeudi, un communiqué du ministère.

Cette réunion, tenue mercredi, a été "consacrée à la présentation du bilan d'activité de l'ONAT pour l'année 2024, ainsi qu'un exposé sur le plan d'action pour l'année 2025, devant promouvoir et diversifier le produit touristique".

Lors de cette réunion, "un projet d'une application électronique dédiée à la saison estivale a été présenté, conformément aux instructions de la ministre du secteur, relatives au développement et à la modernisation du secteur, à la promotion des produits de l'Office, à la numérisation de la gestion, et à la création d'une application électronique dédiée à la promotion du produit touristique afin de faciliter l'accès à l'information aux touristes".

Mme Meddahi a, à cet égard, affiché un "grand intérêt" pour les programmes et activités touristiques proposés par l'ONAT, notamment "ceux destinés aux familles", d'où "la nécessité d'intensifier les efforts", pour développer de nouvelles offres touristiques innovantes, en sus des programmes touristiques destinées aux jeunes et aux étudiants à des prix concurrentiels.

Elle a également mis l'accent sur "la nécessité de diversifier les offres touristiques afin de répondre à la demande croissante sur les produits de tourisme naturel, thermal, forestier, et montagnard, les régions et les complexes touristiques ainsi que les activités à forte attractivité, notamment durant la saison estivale, et ce dans le cadre de la promotion du tourisme durable".

A cette occasion, Mme Meddahi a instruit de "renforcer et de diversifier les offres et formules d'hébergement proposées par le secteur, en investissant dans les structures touristiques légères et en créant des camps touristiques bien équipés, en prévision de la saison estivale, destinés aux familles, dans le cadre des efforts du secteur pour fidéliser les touristes nationaux et faire face à la concurrence étrangère", ajoute la même source.

Par ailleurs, "un exposé a été présenté par une start-up sur l'opération de numérisation de l'ONAT, outre la présentation du projet d'une application électronique dédiée à la saison estivale, et les préparatifs de la réalisation d'une plateforme intégrée sur le produit touristique proposé par l'Office".

A cet égard, la ministre a estimé nécessaire de focaliser sur le domaine numérique, et d'insérer dans la plateforme tous les produits touristiques, notamment les offres promotionnelles en vue d'attirer les familles pendant la saison estivale".

Elle a également donné un ensemble d'instructions visant à "améliorer la performance et renforcer l'efficacité des activités futures de l'ONAT, notamment la proposition de nouveaux programmes innovants pour diversifier l'offre touristique à des prix concurrentiels, au profit de la famille algérienne, dans le cadre de la promotion du tourisme intérieur", selon le communiqué.