Tunisie: Institut de traduction de Tunis-Colloque international sur le thème de « la traduction et la construction de l'enfance » - Lancement de l'appel à candidatures

L'Institut de Traduction de Tunis (TIT) annonce l'ouverture des candidatures pour les chercheurs souhaitant participer à son deuxième colloque international qui se tiendra les 30 septembre et 1er octobre 2025, intitulé « La traduction et la construction de l'enfance».

La date limite de soumission des résumés des articles scientifiques est fixée au 15 mars 2025. Le colloque s'articulera autour de quatre thèmes principaux : « La traduction entre dialectes et langues et la sensibilisation à la différence linguistique chez l'enfant », « La traduction dans l'enfance et la construction de l'identité culturelle », « La traduction dans l'enfance et la construction du savoir », et « La traduction dans l'enfance et la construction de mondes possibles ».

Les résumés soumis pour le symposium ne doivent pas dépasser 300 mots en arabe, français ou anglais. Les réponses aux candidatures seront données le 10 avril 2025 afin que les candidats retenus puissent travailler sur leurs travaux de recherche finaux, qui doivent comprendre 5 000 mots, et les envoyer à l'Institut au plus tard le 30 juillet 2025.

Le comité scientifique de ce symposium est composé de plusieurs professeurs, dont Youssef Ben Othman, Jalila Tritar, Nour El Houda Badis, Samir Al OUbaidi, Shiraz Al Kilani, OUanass Hafian, Aida Seddik, Safa Shbil, Khaled Haj Ahmed, et est présidé par le professeur Abdelmajid Nasser.

L'article scientifique publié par l'institut pour présenter le thème du symposium comportait un certain nombre de questions, dont les suivantes : Comment la traduction construit-elle la personnalité interactive de l'enfant avec lui-même et avec les autres, notamment dans un environnement multilingue et multiculturel ? La traduction contribue-t-elle à faciliter les questions éducatives et pédagogiques auxquelles sont confrontés les enfants ? Dans quelle mesure la traduction dans les domaines audiovisuels contribue-t-elle à développer la dimension créative chez l'enfant ? L'interprétation des oeuvres d'art peut-elle être une forme de traduction qui aide à les comprendre et à s'engager dans leurs univers ? La traduction dans les jeux aide-t-elle l'enfant à comprendre et à interagir et l'amène-t-elle ainsi à élever une morale compétitive et de qualité?

Il est à signaler que l'Institut de traduction de Tunis avait organisé son premier colloque les 30 septembre et 1er octobre 2024 sur « La traduction et la société de demain », qui a vu la participation d'un nombre important de chercheurs de différentes disciplines et de nombreux pays arabes et internationaux, et s'est ouvert par un colloque philosophique sur « La traduction et le traducteur».