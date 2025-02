Guinée: CRIEF - Renvoi du verdict du procès de D. Kassory Fofana - <>, dixit Maître Sidiki Bérété

Après la décision du renvoi du verdict du procès de l'ancien Premier ministre, Docteur Ibrahima Kassory Fofana, son avocat Maître Sidiki Bérété a réaffirmé leur position par rapport à la situation de leur client.

Il réitère qu'ils restent catégoriques concernant l'état de santé de Docteur Kassory.

<< Nous nous restons fermes, Mr Kassory est malade, et nous restons catégoriques. Nous vous prions de constater s'il est poursuivi pour un montant dont jusqu'à date il y a 12 milliards qui sont logés à la banque centrale. Et nous réitérons que les 3 milliards, c'est sur appel d'offres que l'actuel ministre de l'énergie a bénéficié pour faire l'entretien de quelques infrastructures de la République. S'il est poursuivi sur cela, il est en détention politique. Nous attendons certainement une décision de disqualification taillée sur mesure. Mais, à par ça, Mr Kassory ne se reproche de rien, que ça soit ici ou ailleurs, nous gardons notre destin et notre foi >>, a affirmé l'avocat.

Il poursuit en disant qu'il est regrettable de faire privé des hauts cadres qui ont servi le pays de leur liberté.

<< Quand-même il est regrettable de faire privé de liberté des hauts cadres qui ont servi le pays, les privés de leur liberté. L'attente est un peu longue, nous sommes fatigués de cette détention de plus de 3 ans. Ils sont là-bas en détention préventive dans une République. Nous prions Dieu que le destin soit au rendez-vous, que la République soit franchement respectueuse pour respecter ces hauts cadres. Parce que Kassory ne mérite pas ça avec la plus part des cadres qui ont servi ce pays. Le dernier et le meilleur juge, c'est Dieu >>, a-t-il mentionné.

Il conclut en laissant entendre que Kassory croit à sa foi, à sa famille, à la République, et il croit également à son innocence, donc, il souhaite que le droit sera dit.