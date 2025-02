Sénégal: Une femme sur quatre souffre de dépression post-partum - Pourquoi un taux si élevé?

Selon une récente étude de psychiatres sénégalais, une Sénégalaise sur quatre est touchée par la dépression post-partum. Un chiffre très élevé, alors que la moyenne mondiale est d'environ une sur dix, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Cette maladie mentale, souvent caractérisée par une grande tristesse chronique, touche certaines femmes dans l'année après l'accouchement, parfois légèrement plus tard. Des médecins tentent de briser le tabou de cette maladie.

Une jeune femme, qui souhaite rester anonyme et que nous appellerons Aïcha, s'est rendu compte qu'elle allait mal alors que son bébé avait trois mois. « J'ai dû changer la couche, après, j'ai touché sa poitrine. Je me suis demandé : "est-ce que je ne voulais pas l'étrangler ?" Alors que je savais pertinemment que ce n'était pas le cas. Et j'ai commencé à avoir une anxiété par rapport à cela. Après cet événement-là, j'avais de l'anxiété, y avait de la tristesse, je pleurais tout le temps. »

Autant de pensées intrusives qui gâchent la vie de la jeune femme. À partir de là, elle sombre complètement dans la dépression : « Avec la maladie, je ne prenais plus soin de mon fils, j'ai laissé les autres prendre soin de mon fils et déjà ça, c'est tellement dur. Je ne pouvais même plus allaiter. »

Aïcha finit par consulter une psychiatre qui lui prescrit un traitement médical. Aujourd'hui, deux ans après, elle pense que l'épuisement a joué, mais aussi un contexte familial difficile : « J'étais mariée, mais quand même, le papa n'était pas là. J'étais le seul parent présent pour m'occuper du bébé, je devais aller au boulot, avec le bébé, alors que j'habitais loin de là où je travaillais. »

Son ex-mari n'a pas compris sa souffrance et son mariage a volé en éclats. « Il croyait peut-être que je m'éloignais de lui, il n'a pas compris. Peut-être cela aussi l'a poussé à vraiment aller chercher du réconfort ailleurs. »

Aujourd'hui, Aïcha considère que la dépression post-partum est trop minimisée dans la société sénégalaise.

Manque de compréhension des conjoints, chômage, problèmes familiaux, grossesse indésirée...

« Très souvent, la dépression n'est pas prise comme étant une maladie quand cela survient à cette période », déplore Dr Sokhna Seck. L'enseignante chercheuse à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a dirigé la thèse sur la dépression post-partum de son étudiante Dieynaba Bassine Baldé.

Parmi les documents analysés pour la thèse, des questionnaires ont été distribués à des jeunes mères dans des centres de santé du pays. Ils ont aidé à établir les multiples facteurs qui expliquent la prévalence élevée de la dépression post-partum au Sénégal, explique Dr Sokhna Seck.