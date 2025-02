Ile Maurice: Rama Valayden parle d'un possible «cover-up» dans la mort de Sahill Persand

L'avocat Rama Valayden n'est pas certain que le décès de Sahill Persand, 21 ans, soit accidentel. C'est ce qu'il a déclaré lors d'une conférence de presse, hier. Sahill Persand a trouvé la mort dans un incendie de voiture, le 19 janvier 2022. L'avocat affirme que la mort de ce jeune homme soulève de nombreuses interrogations et il soupçonne un délit criminel (foul play), ainsi qu'une dissimulation (cover-up) de la part des policiers du poste de Terre-Rouge. Pran Persand et son épouse Reshma, des habitants de Riche-Terre, pleurent toujours la perte tragique de leur fils Sahill, décédé dans des circonstances qu'ils jugent troublantes. Selon eux, l'enquête menée par les autorités comporte plusieurs zones d'ombre.

Rama Valayden a présenté un rapport sur cette affaire, mettant en avant des éléments qui, selon lui, indiquent des irrégularités dans l'enquête. Il rappelle que la mort de Sahill Persand est survenue sous le règne du gouvernement de Pravind Jugnauth et sous la direction de l'ancien commissaire de police, Anil Kumar Dip. Il affirme que plusieurs lettres ont été adressées à Anil Kumar Dip lorsqu'il était toujours commissaire de police mais qu'aucune réponse n'a été obtenue de lui.

L'avocat déclare que des tentatives de dissimulation ont eu lieu, soulignant qu'une famille impliquée dans l'affaire aurait des liens avec la famille Jugnauth. «Le rapport contient des photos et des échanges d'e-mails qui démontrent ces liens», allègue-t-il. Par ailleurs, Me Valayden met en doute la version officielle de l'incendie. «Selon des rapports internationaux, lorsqu'un feu se déclare dans une voiture, c'est généralement le moteur qui s'enflamme en premier. Or, dans le cas de la voiture de Sahill Persand, ce n'était pas le moteur mais l'intégralité du véhicule qui a brûlé», explique-t-il. Il remet en question l'hypothèse selon laquelle Sahill Persand aurait été incapable de sortir du véhicule.

Rama Valayden mentionne également un témoin qui, dans une déclaration officielle dans le rapport, aurait affirmé que l'incendie a été volontairement provoqué. «Le témoin affirme que quelqu'un a mis le feu à la voiture et que ce n'était pas un accident», précise-t-il.

L'avocat indique avoir écrit au nouveau commissaire de police, Rampersad Sooroojebally, le 22 novembre 2024 mais n'avoir reçu aucune réponse à ce jour. Il annonce que le rapport sera prochainement soumis au Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, ainsi qu'au Premier ministre adjoint, Paul Bérenger.

Pour la famille Persand, il ne fait aucun doute qu'il y a eu dissimulation dans cette affaire. Ils réclament aujourd'hui que toute la lumière soit faite sur la mort de leur fils et demandent une véritable enquête indépendante afin que justice lui soit rendue.