Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 février 2025

Sénégal/Suicide de Matar Diagne : Les derniers mots d'un étudiant condamné par la société

Ce 11 février, le Sénégal s’est réveillé avec une terrible nouvelle, celle du suicide de Matar Diagne, étudiant à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cet acte, annoncé dans une lettre posthume publiée sur Facebook, a plongé la communauté estudiantine, les internautes et la population dans un tourment sans précédent.

Dans sa lettre, il a déploré le comportement irresponsable des gens sur sa maladie, qui a causé son isolement et son désespoir face à une société qui l’a indexé et la stigmatisée jusqu’à ce que l’irréparable soit commis.

Matar Diagne n’avait que sa plume pour se confier sur la maladie qui l’a rongé depuis 2020. Malgré ses difficultés à s’intégrer, dépité par, non seulement la maladie mais également le regard méprisant de son entourage estudiantin, il a tenté de s’ouvrir à quelqu’un qui finalement n’a fait que le vilipender. Résultat, il s’est renfermé sur lui-même et s’est isolé avec ce poids qui l’a rongé jusqu’à ce qu’il préfère mettre fin à ses jours. (Source allAfrica)

Gabon/Okondja : un pasteur appréhendé pour tentative de résurrection

Département de la Sébé-Brikolo dans la province du Haut-Ogooué. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux le 11 février dernier, les éléments de la gendarmerie ont mis la main sur un pasteur qui aurait tenté de ramener à la vie un enfant déclaré mort avec des prières. Une scène qui a laissé les populations sous le choc.

La ville d’Okondja a été le théâtre d’un fait divers qui a fait couler encre et salive. Il s’agit notamment de l’arrestation d’un pasteur qui tentait de ressusciter un enfant avec des prières alors que ce dernier avait déjà été déclaré décédé par une sage-femme d’une structure hospitaliere de la place. C’est donc animé d’un zèle et sur demande de la mère que l’homme a décidé de défier les lois de la nature. (Source GabonMediaTime)

Benin/contre Gbadamassi devant la Cour : l’audience reportée

L’ancien député et actuel ministre conseiller à la défense et à la sécurité, Rachidi Gbadamassi, s’est présenté ce jeudi 13 février 2025 devant la Cour constitutionnelle en compagnie de son avocat. Cinq recours ont été déposés contre lui par des citoyens qui l’accusent de violations de la Constitution béninoise et de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Cependant, l’audience a été reportée au 20 février afin de permettre un examen approfondi des arguments des deux parties.

Les requérants, Omontayo Vignihoué, Ashley Tolo, Gloria Mahounan Yafoundé, Lionel Richard Whannou, Noël Olivier Koko et Kami Justin Fado, reprochent à Gbadamassi de ne pas avoir respecté les principes fondamentaux de la Constitution du Bénin. Un autre recours, introduit par Judicaël Glèlèlè Akpokpo, l’accuse spécifiquement de violations des droits humains en s’appuyant sur la Charte africaine. (Source beninwebtv)

Est de la RDC: les combats se poursuivent dans le Nord et le Sud-Kivu, le M23 occupe Kalehe-centre

En RDC, les affrontements se poursuivent dans le Sud-Kivu et le Nord-Kivu, où les combattants de l’AFC/M23, soutenus par l’armée rwandaise, affrontent les Forces armées congolaises (FARDC) et leurs alliés. Les combats se concentrent particulièrement dans le territoire de Kalehe, au Sud-Kivu, avec une nouvelle avancée des troupes rebelles jeudi 13 février.

Dans le Sud-Kivu, les combats ont été particulièrement violents jeudi matin entre l’armée congolaise et les combattants de l’AFC/M23, provoquant de nouveaux déplacements de population.

Mercredi 12 février, soutenus par l’armée rwandaise, ces derniers ont pris le contrôle de la cité d’Ihusi et de Kalehe-centre, à environ 60 kilomètres de Bukavu, la capitale provinciale. L’information a été confirmée par des sources militaires congolaises. (Source RFI)

Le Maroc, invité d’honneur du Festival du livre de Paris 2025

L’annonce a été faite par la ministre de la culture française, Rachida Dati, qui est attendue pour un déplacement dans le royaume, de dimanche à mardi.

Le Maroc est le pays invité d’honneur du Festival du livre de Paris 2025, qui se tiendra du 11 au 13 avril. L’annonce a été faite au ministère de la culture, jeudi 13 février, par la ministre, Rachida Dati, qui est attendue pour un déplacement au Maroc de dimanche à mardi. Le royaume est également l’invité d’honneur du Salon de l’agriculture, du 22 février au 2 mars à Paris. (Source Lemonde Afrique)

Un projet fédéral au coeur des réalités du Sahel

Depuis sa création en septembre 2023, l’Alliance des États du Sahel (AES) incarne selon les autorités de ses États membres, une réponse collective aux crises sécuritaires, économiques et politiques qui frappent le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Aujourd’hui, une nouvelle étape se dessine : la transformation de cette confédération en une fédération. Portée par un héritage culturel commun et une volonté de renforcer la coopération régionale, cette ambition soulève autant d’espoirs que de questions. Quels sont les contours de cette intégration ? Quels défis restent à surmonter ? Plongée au cœur des réflexions et des débats qui animent l’AES.

L’Alliance des États du Sahel (AES) s’est imposée comme un front commun face aux turbulences sécuritaires, économiques et politiques qui secouent le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Mais au-delà de cette coopération renforcée, une ambition plus vaste prend forme : la transformation en une fédération. Une idée qui fait écho aux liens historiques et culturels profonds entre ces nations, mais qui soulève aussi des interrogations. À Ségou, lors des récentes discussions, un consensus s’est dégagé : la culture constitue l’élément central de cette construction. (Source Africa24)

CAF : les groupes des CAN U17 et U20 dévoilés

Pour la CAN U17 au Maroc, le pays hôte hérite du groupe A où il affrontera un fort accent anglophone dont l’Ouganda, la Tanzanie et la Zambie. Le groupe B verra s’affronter le Burkina Faso, un représentant de l’UNIFFAC, l’Afrique du Sud et l’Égypte.

Le Sénégal, tenant du titre, mènera la danse dans le groupe C aux côtés de la Gambie, la Somalie et la Tunisie, tandis que le groupe D réunira le Mali, l’Angola, la Côte d’Ivoire et un second représentant de l’UNIFFAC.

Concernant la CAN U20, la Côte d’Ivoire, pays organisateur, se retrouve dans le groupe A avec un représentant de l’UNIFFAC, la RD Congo, le Ghana et la Tanzanie. (Source apanews)

L'IA fait tomber les barrières linguistiques en Afrique

Alors que le monde se réunit à Paris à l'occasion du sommet sur l'IA pour explorer le potentiel de transformation de l'intelligence artificielle, une innovation révolutionnaire est en train de remodeler discrètement le paysage numérique de l'Afrique. LugandaGPT, un modèle linguistique alimenté par l'IA, rend le contenu numérique plus accessible à des millions de personnes ne parlant pas l'anglais en soutenant les langues indigènes.

Pendant des années, les barrières linguistiques ont limité l'accès à la technologie, aux affaires et à l'éducation en Afrique. La plupart des contenus en ligne étant disponibles en anglais ou dans d'autres langues dominantes, de nombreux entrepreneurs, étudiants et petites entreprises africains ont eu du mal à participer pleinement à l'économie numérique. LugandaGPT et d'autres solutions similaires basées sur l'IA changent la donne en permettant une traduction et une communication transparentes dans les langues locales. (Source Africanews)

Lions Indomptables : Vincent Aboubakar ouvre son académie à Yaoundé

Le capitaine des Lions Indomptables s’est lancé dans la formation en ouvrant sa propre académie « Académie Vincent Aboubakar » dans la capitale politique du Cameroun.

L’attaquant camerounais Vincent Aboubakar a entamé le dernier virage de sa carrière. Après plusieurs années de haut niveau avec les Lions Indomptables et dans plusieurs clubs, le natif de Garoua envisage déjà sa vie après le football. À cet effet, le buteur camerounais s’est lancé dans la formation en ouvrant sa propre académie à Yaoundé : « l’Académie Vincent Aboubakar ».

L’ancien joueur d’Al Nassr a commencé l’opération de détection et des milliers d’enfants dans les catégories U14 et U17. Sur le deuxième site de détection à Etoundi (Yaoundé), plusieurs talents ont été enrôlés. Ils doivent passer l’étape traditionnelle des tests d’usage avant d’intégrer l’académie du Lion Indomptable. (Source LeBledParle)

Madagascar/GFEM : 150 délégations attendues au Comité Mondial du FCEM

La Grande île sera pour cette année l’hôte du Comité mondial des femmes chefs d’entreprises mondiales (FCEM), qui se tiendra du 28 au 30 avril, au Novotel, Ivandry, sous le thème : « Vers une économie résiliente et inclusive : Les femmes entrepreneures à la croisée du nord et du sud ».

« Après une première tentative, Madagascar a été choisi avec plus de 80% de voix, devançant le Canada, pour accueillir l’événement », s’est félicitée avec enthousiasme Fanja Razakaboana, présidente national du Groupement des femmes entrepreneures de Madagascar (GFEM), lors de la conférence de presse de lancement qui s’est tenue, hier, à Ivandry. Il s’agit d’un événement stratégique qui réunira des dirigeantes d’entreprises du monde entier. Selon Fanja Razakaboana, 150 délégations sont attendues lors de ce Comité. (Source MidiMadagasikara)