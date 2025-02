Ile Maurice: Une approche collaborative est essentielle

La lutte contre les crimes financiers dans les ports maritimes est devenue une priorité pour assurer la sécurité et l'intégrité des transactions commerciales mondiales. Face à la menace croissante des crimes financiers, il est impératif de mettre en place des cadres réglementaires robustes, de garantir la transparence, d'instaurer des systèmes de vérification rigoureux et de promouvoir une coopération étroite entre les autorités portuaires, les forces de l'ordre et les partenaires internationaux. Un élément essentiel de cette stratégie est la formation continue des travailleurs portuaires et des responsables afin de les doter des compétences nécessaires pour identifier et prévenir les crimes financiers.

Dans cette optique, la Financial Crimes Commission (FCC), à la demande de la Mauritius Ports Authority (MPA), a lancé une série de sessions éducatives pour 500 de ses employés et responsables. Ces formations visent à renforcer la capacité du personnel à reconnaître et réagir face aux risques de crimes financiers. La première session, qui s'est tenue le 4 février, a marqué le début de cette initiative importante.

Cette session inaugurale a été l'occasion pour N. SuneechurNunkoo, directrice par intérim de la Division de l'éducation et de la prévention de la FCC et pour Shreeganesh Ganga, directeur des Finances à la MPA, de prendre la parole devant les participants. Ensemble, avec d'autres experts, ils ont souligné l'importance cruciale de telles initiatives pour développer une compréhension approfondie des infractions liées aux crimes financiers. En offrant aux employés les outils pour détecter les risques potentiels, cette formation vise à les préparer à prendre des mesures proactives pour prévenir les crimes financiers dans le port.

Au total, dix sessions sont prévues jusqu'en mars, permettant ainsi à un grand nombre d'employés de bénéficier de cette formation essentielle.