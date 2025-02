Ile Maurice: Volley-ball - Des test-matches pour les équipes mauriciennes du 13 au 15 février

La Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB) organise des test-matches à l'intention des six équipes mauriciennes qualifiées pour le 29e Championnat des clubs de la zone 7 (CCZ7). Ils auront les 13, 14 et 15 février, au gymnase Pandit Sahadeo à Vacoas.

Ces test-matches permettront à nos représentants de se retrouver en situation de compétition et d'apporter les dernières retouches avant le CCZ7 qui se déroulera du 1eᣴ au 8 mars prochain. Pour rappel, les formations mauriciennes qualifiées sont Faucon Flacq Camp Ithier VBC, Port-Louis Fire Star et Club sportif de Pamplemousses en masculin et Quatre-Bornes VBC, Tranquebar Black Rangers VBC et l'Union sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH) en féminin.

Les Malgaches se préparent eux aussi activement pour le tournoi. Du moins, les deux équipes de la Gendarmerie Nationale (hommes et dames), qui ont affronté, le week-end du 8 et 9 février, les sélections nationales malgaches à deux reprises au gymnase d'Ankorondrano. En masculin, les Gendarmes ont concédé la défaite samedi (0-3) avant de s'imposer au tie-break dimanche, alors qu'en féminin, les championnes de Madagascar ont réalisé le doublé (3-1 les deux fois). Pour rappel, lors de l'édition 2024, les deux équipes de la GNVB s'étaient inclinées en finale devant leur public face aux représentants de La Réunion (Tampon Gecko Volley en masculin et Saint-Denis Olympique en féminin).

Selon les dernières informations obtenues auprès du comite organisateur, 32 équipes seront en action, soit 16 en masculin et autant en féminin. Chez les hommes, on retrouvera Oranges de Rodrigues, VC M'Tsapere, VC Tsingoni, Zamfi et VBC Vahibe de Mayotte, Saint-Denis Olympique VBC et Tampon Gecko Volley et le VBC Saint-Denis de La Réunion, la Gendarmerie Nationale VB et Cosfa de Madagascar, Nioumachoi VB des Comores, Neo Boyz des Seychelles en plus des équipes mauriciennes auxquelles est venue s'ajouter le Quatre-Bornes VBC.

En féminin, on retrouve Oranges et Olympique Montagne Goyaves de Rodrigues, VBC Kanibe de Mayotte, Saint-Denis Olympique VB, Tampon Gecko Volley, VBC Cote Ouest et VB de Saint-Pierre de La Réunion, la Gendarmerie Nationale VB et Squad-X Club de Madagascar, City Ladies et Premium Cobras des Seychelles et les trois équipes mauriciennes auxquelles vient s'ajouter Azur SC.

Le gros des délégations est attendu à Maurice le jeudi 27 février. «Les dirigeants du Tampon Gecko Volley arriveront le 26 février car comme ils ont l'habitude de s'assurer que tout est en place avant l'arrivee de leurs joueurs», précise Jean-Michel Dedans, président du comité organisateur.

«La machine organisationnelle est en marche. Les différentes directions ont déjà été mises en place. Nous avons, toutefois, quelques contraintes en ce qu'il s'agit des gymnases qui vont accueillir les rencontres surtout lors des phases préliminaires. Toutes ne pourront être disputées à Pandit Sahadeo sinon les journées vont se prolonger jusqu'à fort tard dans la nuit. Quand nous avons fait la demande pour le gymnase d'Ébène, on nous a répondu un non catégorique. Nous avons eu une rencontre à ce sujet avec le ministre des Sports, Deven Nagalingum, il y a deux semaines et nous comptons sur son soutien pour débloquer la situation. Pas plus tard que ce matin (hier), le président de la Fédération mauricienne de Volley-Ball (FMVB), Fayzal Bundhun, a effectué une visite au gymnase du Quorum. Il avait aussi visité le gymnase de l'Université de Maurice à Réduit il y a quelques jours. Pour ce qui est des séances d'entraînement, elles devraient pouvoir se tenir aux gymnases de Paillote, Palmerston à Phoenix et James Burty David à Curepipe», explique notre interlocuteur.

Accueillir cette compétition régionale a un coût évidemment et Jean-Michel Dedans se dit reconnaissant envers PhoenixBev pour son soutien. «Si d'autres commanditaires souhaitent nous rejoindre dans cette aventure, nous serons très heureux de les accueillir», conclut le président du comité organisateur.

Le calendrier

(Au gymnase Pandit Sahadeo, Vacoas)

Jeudi 13 février

18h30 : Tranquebar Black Rangers vs USBBRH (dames)

19h30 : Port-Louis Fire Star vs CS Pamplemousses (hommes)

Vendredi 14 février

18h30 : Quatre-Bornes VBC vs USBBRH (dames)

19h30 : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs CS Pamplemousses (hommes)

Samedi 15 février

15h30 : Quatre-Bornes VBC vs Tranquebar Black Rangers (dames)

16h30 : Faucon Flacq Camp Ithier VBC vs Port-Louis Fire Star (hommes)