Soudan: Darfour du Nord publie une déclaration sur l'attaque de la milice Al-Dagalo contre le camp de déplacées de Zamzam

Le gouvernement de l'État du Nord-Darfour a révélé que le camp de déplacés de Zamzam dans la ville d'El-Fasher a été soumis à des attaques brutales de la milice terroriste d'Al-Dagalo, pendant deux jours consécutifs, au cours desquels ils ont tué des citoyens non armés, incendié des magasins et des marchés, en plus de piller et de voler des marchandises, dans un acte qui confirme l'ampleur de la barbarie et de la sauvagerie de ces bandes criminelles qui ciblent des innocents et aggravent les souffrances des déplacés dans le camp.

Le gouvernement a déclaré, selon le communiqué publié mercredi à son siège dans la ville d'El Fasher au nom du M. Al-Hafiz Bakhit gouverneur du Darfour du Nord, que ces attaques répétées contre le camp de personnes déplacées de Zamzam à El Fasher se déroulent sous les yeux et les oreilles de la communauté internationale, qui n'a pas bougé le petit doigt, ce qui encourage la milice rebelle à poursuivre sa démarche criminelle.

Il a envoyé un message au monde entier : la ville d'El Fasher continuera à résister à cette tyrannie et à cette oppression, et ne s'inclinera pas, quelle que soit l'ampleur du complot. Elle restera également ferme et rebelle.