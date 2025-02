Soudan: UNESCO, l'ASBU et la Radio Soudanaise célèbrent la Journée Mondiale de la Radio

Atbara — La Radio Nationale Soudanaise a célébré jeudi dans les studios de Radio Atbara la Journée Mondiale de la Radio, qui tombe le 13 février de chaque année. Cette année, elle a été consacrée à la Radio et au Changement Climatique dans le but de mettre en lumière cette question importante pour mobiliser les mécanismes de l'État et de la société pour préserver l'environnement et le protéger de la pollution.

Le Directeur Général de l'Autorité Générale de la Radio et de la Télévision, M. Ibrahim Al-Bazie représentant le Ministre de la Culture et de l'Information, Mme Mona Abdel-Rahman Ahmed, Secrétaire du Secrétariat d'Orientation et de Sensibilisation à l'Environnement au Conseil Suprême pour la Protection de l'Environnement, et M. Adel Yahya Issa, Directeur de Radio Atbara, représentant les stations de radios Etatiques ont assisté à la célébration.

Dr Ayman Badri, chef du bureau de l'UNESCO au Soudan, et l'ingénieur Abdul Rahim Suleiman, directeur général de l'Union de Radiodiffusion des États Arabes (UREA\ASBU), sont participés (en ligne) à la célébration via les technologies de communications.

M. Al-Bazie a déclaré que la célébration de la Journée mondiale de la radio cette année est une affirmation de l'intérêt pour la Radio en tant que moyen médiatique puissant pour transmettre le discours et le message médiatique aux niveaux national, mondial et humanitaire , soulignant l'importance de la Radio pour contribuer à façonner et à enrichir les efforts de la communauté pour préserver l'environnement de la pollution et de ses effets négatifs.

Il a souligné le rôle de la Radio dans la résolution des problèmes communautaires à différents niveaux et dans tous les aspects de la vie à travers les époques.

M. Al-Buzai a souligné que la Radio continuera à jouer un rôle efficace à différentes époques, bénéficiant des progrès technologiques et techniques à cet égard pour mener à bien son rôle.

Il a ajouté que la Radio avait contribué de manière significative à éclairer et à éduquer les communautés sur l'importance de préserver l'environnement et de travailler à réduire les émissions de carbone pour le protéger de la pollution environnementale.

SUNA a indiqué que le directeur général de, le chef du bureau de l'UNESCO au Soudan et des représentants des stations de Radios Étatiques et du Conseil Suprême de l'Environnement de l'État du Nil ont pris la parole lors de la célébration. La célébration comprenait divers segments dans lesquels le chanteur Majzoub Onsa a participé avec des chansons patriotiques qui ont suscité l'enthousiasme des participants.

Un program radiophonique en directe a été mise en oeuvre sur la radio et le changement climatique, à laquelle ont participé un certain nombre d'auditeurs.