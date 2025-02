Afrique: Soudan adresse un message aux ministres des Affaires étrangères des États membres du Conseil africain de paix et de sécurité

Port Soudan — Le Ministre des Affaires Etrangères Dr. Ali Youssef a adressé un message écrit aux Ministres des Affaires Etrangères des Etats membres du Conseil Africain de Paix et de Sécurité, qui leur a été remis jeudi par l'Ambassadeur du Soudan en Ethiopie, le délégué auprès de l'Union Africaine, en prévision de la réunion du Conseil qui se tiendra ce soir, 14 février.

La lettre a fourni une explication complète des développements au Soudan, depuis que les Forces de Soutien Rapide (FSR) dissoutes se sont rebellées et ont mené une tentative de coup d'État sanglante, puis ont lancé une guerre globale contre le peuple soudanais et son État national, soutenues par des puissances régionales qui ne veulent pas le bien du continent, car elles ont fourni à la milice les armes les plus récentes et recruté des mercenaires du monde entier, jusqu'à ce que leur nombre dépasse 200 000.

La lettre explique que malgré la réponse du gouvernement aux efforts de paix depuis les premières semaines de la guerre en signant la Déclaration de Djeddah, la milice a non seulement renoncé aux engagements de la déclaration, mais a également exploité cela pour occuper davantage d'installations civiles, de villages et de villes sûres, contrairement à ce que stipule la déclaration.

La lettre passe en revue les atrocités sans précédent commises par les milices rebelles, représentées par le génocide au Darfour, les massacres contre les civils et l'utilisation du viol comme arme de guerre, en plus des attaques contre les infrastructures et les institutions nationales et du pillage des biens publics et privés.

Le message indiquait que les Forces Armées Soudanaises et les forces conjointes représentant les mouvements signataires de l'Accord de Juba, soutenues par tout le peuple soudanais, ont fait face à l'agression et ont réussi à étendre leur contrôle sur le pays.

Le message a abordé la feuille de route annoncée par Son Excellence le général Abdel Fattah Al-Burhan, président du Conseil Souverain de Transition, après de vastes consultations avec les forces politiques et sociales, anticipant la phase d'après-guerre, et a fourni des détails sur la feuille de route.

La lettre appelle le Conseil africain de paix et de sécurité à reconsidérer l'évaluation de la situation au Soudan par l'Union africaine à la lumière des récents développements et de la nécessité pour le Soudan de revenir à sa place naturelle au sein de l'organisation continentale et de reprendre son rôle de premier plan dans l'action africaine.