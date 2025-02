Soudan: Le président du Conseil de souveraineté, commandant en chef des forces armées, inspecte la région militaire d'Omdurman

Omdurman — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, accompagné du commandant en chef adjoint, le général Yasser Al-Atta a inspecté jeudi la région militaire d'Omdurman, où il a écouté un briefing sur l'avancement des opérations dans la région.

Le président du Conseil de souveraineté a déclaré que l'ensemble du peuple soudanais soutenait ses forces armées, expliquant que ce soutien sans précédent unissait tous les Soudanais vers notre objectif national.

Soulignant que les forces armées n'abandonneront personne qui a porté les armes et a combattu à leurs côtés dans la guerre de la dignité, et qu'elles seront partenaires de tout projet politique dans le pays, et nous n'exclurons personne.

Son Excellence a également souligné qu'il n'y aurait aucune négociation ni compromis avec ceux qui ont porté les armes contre l'État et le peuple, et que nous continuerions sur la voie de la victoire jusqu'à ce que le dernier centimètre du pays soit nettoyé, si Dieu le veut, des souillures de la rébellion. Son Excellence s'est arrêté pour saluer la foule spontanée de citoyens au son des chants «armée et peuple unis».