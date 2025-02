Soudan: Koweït accueille un forum pour discuter la « Cour Islamique Internationale de Justice » de l'OCI

L'État du Koweït a accueilli mardi un forum de haut niveau pour les représentants des États membres de l'Organisation de la Coopération Islamique pour discuter la Cour Islamique Internationale de Justice (CIIJ) dans le cadre des efforts diplomatiques déployés par le Koweït pour ratifier le statut de la Cour CIIJ par les États membres.

Le vice-président du Conseil judiciaire suprême, le conseiller Saleh Al-Ragdan a déclaré dans un discours prononcé lors de la séance d'ouverture que ce forum de deux jours représente « une occasion précieuse d'échanger des expériences et des opinions sur des questions juridiques intéressant les pays islamiques et de renforcer la coopération entre les institutions judiciaires dans le cadre de la justice et de l'équité ».

Al-Ragdan a ajouté que l'État du Koweït est « un pionnier » dans ses appels à activer la création de la CIIJ en tant que cadre judiciaire pour résoudre les différends entre les pays islamiques, soulignant son souci et sa croyance permanente à travers ses institutions religieuses, scientifiques et judiciaires d'accueillir ces conférences et de parrainer ces forums.