Soudan: La direction du camp de Zamzam - Ce qui s'est passé est un complot criminel systématique visant à exterminer les déplacés de sang-froid

El Fasher — La haute direction du camp de personnes déplacées de Zamzam à El Fasher a condamné dans les termes les plus forts le massacre sanglant et les atrocités dont le camp de personnes déplacées de Zamzam, qui abrite plus d'un million et demi de personnes déplacées, a été victime mardi et mercredi dernier par la milice terroriste de soutien rapide.

Elle a déclaré que l'attaque a fait des dizaines de victimes, dont des enfants, des femmes et des personnes âgées, en plus de la destruction complète du marché du camp et de l'incendie de centaines de maisons.

L'Administration Autochtone a ajouté, selon son communiqué publié jeudi, que ce qui s'est passé n'est pas une attaque passagère, mais plutôt une extension d'un plan criminel systématique visant à exterminer de sang-froid les déplacés et à imposer une nouvelle réalité démographique à travers un nettoyage ethnique organisé.

Elle a souligné que ces crimes, qui sont commis sous les yeux et les oreilles du monde entier, constituent une violation flagrante de tous les pactes et lois internationaux.