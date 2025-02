Khartoum — Le Comité de coordination des affaires de sécurité de l'État de Khartoum a décidé lors de sa réunion jeudi, dirigée par le gouverneur de Khartoum, M. Ahmed Osman Hamza de passer à la deuxième phase des procédures de contrôle de la présence étrangère dans le projet d'expulsion des étrangers hors de l'État de Khartoum.

La réunion a également écouté un rapport sur la situation criminelle dans l'État, où la criminalité a diminué de 18%. La réunion a recommandé l'accélération de la mise en place des structures de police communautaire au niveau des quartiers dans le cadre du plan de sécurité.

Le comité a appelé les citoyens à préserver leurs droits en déposant des rapports sur toutes les violations dont ils sont victimes de la part des milices rebelles FSR.

La réunion a ordonné d'intensifier le déploiement sécuritaire dans les zones débarrassées des milices rebelles dans l'Est du Nil et à Bahri et d'augmenter le soutien alimentaire aux habitants de ces zones, notamment à la lumière du début du retour volontaire dans ces zones.

La réunion a également décidé d'activer l'ordonnance d'urgence interdisant la circulation des véhicules à moteur, d'ouvrir des procès-verbaux contre les contrevenants à cette interdiction et d'organiser des campagnes de lutte contre les véhicules enfreignant le code de la route. La réunion a également ordonné l'organisation de campagnes de lutte contre l'habitat informel et les foyers et repaires de la criminalité.

Les participants à la réunion ont salué la réussite de l'Autorité de sécurité de l'État de Khartoum dans la saisie d'une usine de fabrication de drogue. Ils ont également salué les récentes saisies effectuées par la cellule de sécurité.