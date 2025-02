Ile Maurice: La nécessité de préserver les droits des travailleurs

Lors d'une conférence de presse tenue dans les locaux de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) à Rose-Hill, son président, Reeaz Chuttoo, a mis en avant plusieurs points d'actualité. Il a notamment souligné le fait que malgré l'ajout de Rs 610 au salaire minimum, les travailleurs concernés continuent de percevoir un revenu minimum garanti de Rs 20 000. «En réalité, ce sont les employeurs qui versent cette somme, ce qui réduit les dépenses de l'État. De nombreuses personnes peinent encore à joindre les deux bouts, subissent un gel salarial et voient leur pouvoir d'achat s'éroder», a-t-il dénoncé.

Un autre sujet abordé lors de cette rencontre a été la suppression annoncée de la Contribution sociale généralisée. «Le gouvernement prévoit de la remplacer, mais nous demandons qu'une réflexion approfondie soit menée avant de rétablir le National Pension Fund, un système obsolète qui nécessite aujourd'hui une réforme afin d'assurer une couverture pour tous», a plaidé le syndicaliste. La CTSP a également lancé sa campagne Now or Never, qui coïncide avec les 100 premiers jours du gouvernement en place. «Leur programme évoquait des réformes essentielles : la réforme électorale, la liberté de la presse, une dose de proportionnelle, la possibilité de révoquer les députés non performants ou encore le financement des partis politiques. Ce mouvement rassemblera des intellectuels engagés et l'ensemble de la population désireuse de défendre une démocratie juste et participative», a expliqué Reeaz Chuttoo.

Il a par ailleurs invité la population à se joindre à une manifestation pacifique ce samedi à Rose-Hill. «La mobilisation débutera à 13 heures et vise à créer un rapport de force capable d'influencer les décisions politiques pour préserver nos droits acquis», a-t-il déclaré.