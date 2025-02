Afrique: Ouverture à Dakar du deuxième sommet sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes

Dakar — Le deuxième sommet sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophes s'est ouvert jeudi à Dakar avec la participation de plusieurs délégations originaires de huit pays et des organisations médias, a constaté l'APS.

La cérémonie officielle d'ouverture s'est déroulée sous la présidence des ministres sénégalais de l'Environnement et Transition écologique, Daouda Ngom, de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall et leur homologue gambien de l'Information et des médias, Ismaila Cissey.

Le directeur général de l'UAR, Grégoire Ndjaka, ainsi que plusieurs officiels d'organisations et structures partenaires étaient également présents.

Le thème de cette édition est : "La radio au coeur des communautés : ensemble face au défi climatique".

Organisé sur deux jours par l'Union africaine de radiodiffusion (UAR) en partenariat avec le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, ce sommet explore la synergie entre la radio et la communication sur le changement climatique en soulignant le rôle de la radio comme un puissant outil de plaidoyer et de mobilisation.

Initié dans le sillage de la Journée mondiale de la radio, le sommet de Dakar vise à consolider à définir de nouvelles stratégies pour faire de la radio un acteur clé de la résilience climatique en Afrique.

Il permet également de favoriser les échanges et renforcer la collaboration entre différents acteurs de contribuer à un avenir plus durable. La radio s'impose donc comme un outil indispensable pour sensibiliser, informer et mobiliser les populations dans la lutte contre les changements climatiques et ses conséquences.

L'UAR est la plus grande organisation professionnelle de radio et télévision en Afrique. Elle regroupe plus de 80 organisations audiovisuelles publiques et privées.