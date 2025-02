Congo-Brazzaville: Coopération Japon/Congo - 43 millions FCFA disposés pour la construction d'un centre de santé à Brazzaville

Le gouvernement japonais va financer, sous forme de contrat de don, le projet d'extension du Centre de santé Père Desportes de Madibou, le 8e arrondissement de Brazzaville, pour un montant d'environ 43 millions FCFA.

Le contrat de don relatif au projet porté par l'Association des soeurs servantes de Cana (ASSC) a été signé le 11 février entre l'ambassade du Japon en République du Congo et les responsables de l'ASSC, dans le cadre de l'Aide non remboursable aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine (APL).

Ce projet vise à renforcer l'accès aux soins médicaux pour environ 20 000 habitants du quartier Moussosso et ses environs, en réduisant la nécessité de longs déplacements sur des routes dégradées. Il prévoit la construction d'un centre de santé moderne à deux étages, doté de services des soins ambulatoires, d'un laboratoire, des salles d'observation, d'une pharmacie ainsi que d'une unité de petite chirurgie.

« En garantissant des soins de qualité à des prix accessibles, ce projet permettra également d'assurer un environnement sanitaire optimal, respectant les normes d'hygiène, d'intimité et de sécurité », indique le communiqué de presse de l'ambassade du Japon. Le texte souligne que le personnel médical bénéficiera, par ailleurs, d'un cadre de travail amélioré, favorisant une prise en charge plus efficace et humaine des patients.

L'ASSC, ayant déjà démontré son expertise en gestion d'infrastructures communautaires à travers la construction d'un établissement scolaire financé par l'APL du Japon en 2018, a été sélectionnée pour son engagement et pour sa capacité à assurer la pérennité du projet. À travers cette initiative, le Japon réaffirme son attachement à la coopération au développement et à l'amélioration des conditions de vie de la population vulnérable. « Ce projet intègre une démarche plus large de renforcement des liens d'amitié et de partenariat entre le Japon et la République du Congo », précise le communiqué.