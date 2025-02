Congo-Brazzaville: PME - Un mémorandum pour accompagner les jeunes entrepreneurs

Le ministère des Petites et moyennes entreprises (PME) et de l'Artisanat a signé, le 11 février à Brazzaville, un mémorandum d'entente avec le regroupement des "Jeunes élitistes congolais" pour promouvoir l'entrepreneuriat et le développement de l'artisanat au sein de la couche juvénile.

Les deux parties signataires travaillent déjà ensemble depuis quelque temps, a indiqué la ministre Jacqueline Lydia Mikolo. « Il fallait que ce partenariat soit formalisé afin que nous mettions les moyens d'accompagnement et le savoir-faire à votre disposition », a-t-elle expliqué, s'adressant à Audin Ndongo, président dudit regroupement.

Grâce à ce mémorandum, le regroupement des "Jeunes élitistes congolais" bénéficiera, entre autres, des programmes et services des structures sous tutelle du ministère des PME comme le Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement ; l'Agence congolaise pour la création des entreprises ; l'Agence de développement de très petites, petites et moyennes entreprises et bien d'autres.

« Pour nous, le plus dur commence », a fait savoir Audin Ndongo car après la signature du mémorandum, il faut travailler davantage en faveur des jeunes entrepreneurs. Dans ce sens, il a annoncé la tenue, le 1er mars à Pointe-Noire, des journées des opportunités professionnelles et entrepreneuriales. Ce sera une occasion pour susciter les vocations parmi les jeunes.