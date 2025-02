Congo-Brazzaville: Cinéma - Armel Mboumba lauréate d'une formation des producteurs d'Afrique francophone

La réalisatrice et productrice congolaise, Armel Mboumba, figure parmi les quatre lauréats qui bénéficieront d'une formation spécialisée en production cinématographique octroyée par l'Organisation internationale de la Francophonie et Canal+ university, en partenariat avec ÉSAV Marrakech.

Sur 146 candidatures, Armel Mboumba de la République du Congo est lauréate pour la bourse de production cinématographique aux côtés de Florencia Amoussou du Togo, Verdiane Doungoupou de la République centrafricaine et enfin Akaz Mamba de la République démocratique du Congo.

Les quatre lauréats bénéficieront d'un accompagnement leur permettant d'accéder à des enseignements de haut niveau en production cinématographique et adaptés aux exigences du marché international qui seront dispensés par l'École supérieure des arts visuels de Marrakech (ESAV). La formation inclura, entre autres, dix ateliers de trois jours, deux mois de cours et deux mois de stage dans les meilleures sociétés de production marocaine.

Cette année, c'est pour la première fois que l'ESAV fasse bénéficier son master exécutif aux cinéastes d'Afrique subsaharienne, autrefois réservé aux jeunes producteurs, principalement marocains. Ce programme, conçu en partenariat avec l'OIF et Canal+ university vise à combler un manque structurel dans cette partie du continent et offrir une opportunité significative de professionnalisation et de compétitivité sur le continent.

A l'occasion de la conférence de presse de présentation des lauréats, Diana Ramarohetra, directrice de la langue française dans la diversité des cultures francophones au sein de l'OIF, a souligné : « Le continent regorge de talents mais pour pouvoir accéder à un marché régional et international, il est important de pouvoir structurer toute la chaîne de valeur. Et la production est un des maillons à renforcer. Avec cette formation, ils pourront avoir les bases pour financer et négocier la production et la distribution. Ce qui, à terme, permettra d'augmenter le nombre de films francophones de qualité, accessibles à un public plus large ».

Pour Armel Mboumba, c'est une opportunité unique qui s'offre à elle. Elle qui, malgré sa participation à différents festivals et formations, compte à peine dans sa filmographie un court métrage Mr Sam (2018), un film expérimental Kutoo : résilience (2022) qui a été plusieurs fois primé à l'international et un projet de long métrage documentaire en cours avec le réalisateur congolais Ralff Therance.

« Apprendre que je suis lauréate de cette bourse OIF-Canal+ Université est un immense honneur et une reconnaissance précieuse de mon travail en tant que productrice. C'est aussi une opportunité unique qui va me permettre d'approfondir mes compétences en production cinématographique, en coproduction internationale, en financement et en distribution, des aspects essentiels pour structurer et pérenniser l'industrie cinématographique en Afrique centrale », a confié la cinéaste congolaise.

De ce fait, elle entend capitaliser sur cette formation en appliquant immédiatement les connaissances acquises dans le développement et la production de ses projets, en renforçant ses capacités de gestion et de structuration de La Forge production, sa société basée à Brazzaville. « Mon objectif est aussi de partager ce savoir avec la jeune génération de cinéastes congolais en mettant en place des formations et des accompagnements qui permettront de professionnaliser davantage notre secteur », a fait savoir Armel Mboumba.

Notons que sur l'ensemble des candidatures, outre les quatre lauréats, cinquante autres producteurs bénéficieront également de cette initiative, à distance depuis seize pays d'Afrique, dans un format plus léger de dix webinaires de quatre heures. En deux ans, plus de cent jeunes producteurs africains seront ainsi renforcés dans leur maîtrise du métier.