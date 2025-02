Tunisie: Saudia élargit son réseau mondial avec plus de 10 nouvelles destinations en 2025

Saudia, le transporteur national de l'Arabie Saoudite, a annoncé une expansion importante de son réseau de vols mondiaux, avec l'ajout de plus de dix nouvelles destinations en 2025. Cette croissance stratégique, alimentée par une augmentation de 16 % du nombre de passagers internationaux l'année dernière, reflète l'engagement de la compagnie aérienne à connecter le monde et à répondre à la demande croissante de voyages internationaux.

Les nouvelles destinations offrent une gamme diversifiée d'options, couvrant l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie. Les ajouts au réseau de Saudia incluent Vienne (Autriche), Venise (Italie), Larnaca (Chypre), Athènes et Héraklion (Grèce), Nice (France), Malaga (Espagne), Bali (Indonésie), Antalya (Turquie), Al-Alamein (Égypte) et Salalah (Oman). Ces destinations viennent s'ajouter au réseau actuel de Saudia, qui couvre plus de 100 destinations sur quatre continents.

S.E. Ing. Ibrahim Al-Omar, Directeur Général du groupe Saudia, a déclaré :

« Suite au succès opérationnel de l'année dernière, nous avons mis en place un plan stratégique pour 2025 afin d'assurer l'excellence continue et de répondre à la demande croissante de voyages internationaux. Notre sélection de destinations est basée sur des études de faisabilité intégrales et les préférences des passagers. Nous nous engageons à offrir à nos passagers internationaux des expériences de voyage exceptionnelles alliant confort, efficacité et hospitalité saoudienne authentique. »

Cette expansion est facilitée par la flotte moderne de Saudia, composée de 147 avions Boeing et Airbus, réputés pour leur sécurité et leur efficacité. L'engagement de la compagnie à maintenir des niveaux élevés de service à bord, notamment des sièges confortables, des systèmes de divertissement en vol avancés et une hospitalité saoudienne authentique, viennent compléter la diversité des destinations proposées.

La livraison prévue de 118 nouveaux avions au cours des prochaines années renforcera encore sa capacité opérationnelle. Avec plus de 530 vols quotidiens, le plan de développement international en cours de Saudia vise à augmenter sa part du marché mondiale et à renforcer la connectivité entre le Royaume et le monde. L'ajout de ces nouvelles destinations souligne l'engagement de Saudia à offrir des expériences de voyage exceptionnelles à ses invités du monde entier.