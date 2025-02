Tunisie: Le CAB se contente d'un point face au ST Hidoussi - « On aurait pu mieux faire... »

Les Cabistes ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes pour n'avoir pas su faire le break.

Décidément, le CAB n'a pas retenu la leçon des erreurs d'il y a deux semaines contre le CSS. Et ce qui est encore plus frustrant c'est qu'il perd des points précieux non pas loin de ses bases mais à domicile. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme face au CSS, les camarades de Allala ont entamé le match contre le ST tambour battant puisque trois minutes ne s'étaient pas écoulées qu'ils menaient déjà au score grâce à un penalty transformé par Abdou Seydi.

On ne pouvait mieux espérer! Ils avaient eu l'occasion, au moins à deux reprises, de doubler la marque et de « tuer» le match, mais à chaque fois ils ont manqué l'immanquable. Et c'est d'abord Momar Diop Seydi qui frustre son public, venu en nombre, en mettant le cuir hors du cadre. On ne sait comment il fait pour gâcher des occasions de but aussi faciles.

Après le ratage monstre contre le CA à Radès devant une cage vide, l'attaquant sénégalais du CAB (Il nous rappelle étonnamment un certain Karikazi qui a fait un bref passage du côté du Stade 15- Octobre et qui, lui aussi, a mis le cuir dans la nature à deux mètres des buts vides lors d'un match de Ligue des champions africaine contre El Ahly d'Égypte). On ne pouvait ne pas faire la comparaison! Puis, dans la foulée, ce fut au tour de l'axial Allala de mettre le ballon à côté alors qu'il était dans une position idéale.

Incorrigibles

«Quand on n'exploite pas les moments forts par lesquels on passe, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, d'un retournement de situation de la part de l'adversaire. Et c'est ce qui est arrivé en fin de partie. On prend un but sur coup de pied arrêté et on perd deux nouveaux points à domicile. On aurait pu mieux faire», déclare Sofiene Hidoussi au terme des débats, apparemment déçu d'avoir laissé filer une troisième victoire d'affilée. L'entraîneur cabiste donne l'impression, au vu de l'expression de son visage, de prêcher dans le désert pour ce qui est de la qualité de certains joueurs qui semblent limités sur le plan technique notamment.

Lassé également de répéter que les remplacements effectués n'apportent pas le plus attendu à cause d'une condition physique défaillante, Hidoussi dit devoir continuer à travailler dur sur ce plan-là. Sachant à l'avance qu'il n'espère pas grand-chose du coaching, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi il procède, très tard dans le match, à des changements sans conviction. Toutefois, on ne peut pas, non plus, faire endosser toute la responsabilité à cette défaillance physique de quelques joueurs et rester soi-même exempt de tout reproche. quand on incorpore à chaque match toujours les mêmes dont la présence est inutile au groupe et ignorer en permanence certains autres qui moisissent sur le banc voire dans les gradins, on doit se ressaisir.

Il n'est pas utile de citer des noms. Enfin, le coach bizertin n'a pas ménagé non plus les responsables qui ont programmé cette rencontre à mardi et non pas à mercredi ou jeudi pour permettre à ses joueurs de récupérer de leur déplacement à Soliman.