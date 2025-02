Tunisie: Baromètre WeFranchiz 2025 - Quand les enseignes locales prennent le pouvoir

Un autre format prometteur, la micro-franchise, émerge. Accessible aux petits entrepreneurs, elle permet de lancer des activités dynamiques et flexibles avec des moyens limités. Une véritable opportunité pour ceux qui veulent entreprendre sans plonger dans l'inconnu.

Le paysage entrepreneurial tunisien est en pleine mutation. Le dernier baromètre de la Franchise, publié par WeFranchiz, confirme cette tendance positive. Les investisseurs tunisiens misent désormais sur les enseignes locales, reléguant les marques internationales au rang de simples alternatives. Autrefois perçues comme des passages obligés, elles ne font plus figure d'incontournables.

WeFranchiz, première plateforme fondée par la Tunisienne Rym Bedoui Ayari, se spécialise dans la mise en relation entre franchiseurs et franchisés en Tunisie ainsi qu'en Afrique francophone. Avec plus de 100 enseignes référencées, elle aide aussi bien les marques tunisiennes que les franchises internationales à s'implanter dans des marchés émergents comme la Libye, la Mauritanie ou encore le Sénégal.

C'est quoi, au fait, une franchise ?

La franchise est un «modèle entrepreneurial qui repose sur un partenariat entre deux acteurs : le franchiseur et le franchisé. Le franchiseur est une entreprise qui a développé une marque reconnue, un savoir-faire et un modèle économique éprouvé. Il accorde à un entrepreneur indépendant, le franchisé, le droit d'exploiter son enseigne, son concept et ses méthodes, en échange de redevances calculées sur le chiffre d'affaires ou sur les bénéfices». Ce système permet donc au franchisé de bénéficier d'un cadre structuré et d'un accompagnement qui réduisent les risques liés à la création d'entreprise. En d'autres termes, intégrer une franchise revient à « acheter une recette du succès», avec le soutien d'un réseau pour éviter les erreurs des entrepreneurs débutants.

En Tunisie, l'essor de la franchise a été spectaculaire. Entre 2016 et 2025, la notoriété de ce modèle a triplé, enregistrant une croissance moyenne de 15 % par an. Autrefois perçue comme une simple tendance, la franchise est devenue un véritable levier de développement pour les entrepreneurs. De plus, la perception de la concurrence a évolué. Alors que les grandes marques internationales pouvaient autrefois être vues comme une menace, elles ne sont aujourd'hui plus un frein pour la majorité des investisseurs, seul 1% d'entre eux les considérant encore comme un obstacle sérieux.

Pourquoi un tel engouement pour les enseignes tunisiennes ?

Plusieurs raisons derrière ce choix assumé. D'abord, la proximité. Une marque locale connaît le terrain. Ça parle aux consommateurs tunisiens, ça capte leurs habitudes, ça colle à leurs attentes. Un restaurateur sait ce qui marche ici, pas besoin d'un géant étranger pour lui souffler que les sauces relevées et piquantes font un carton auprès des Tunisiens. Même chose pour la mode, un habilleur tunisien capte mieux les tendances, les préférences, les styles qui font mouche.

Ensuite, vient la question du coût. Pour les franchises tunisiennes, le ticket d'entrée est souvent plus léger. Moins de frais, moins de blocages bureaucratiques et moins de logistique tentaculaire. Résultat ? Une croissance plus rapide en perspective.

Des secteurs en plein essor

Si l'habillement, la chaussure, la pâtisserie et les glaciers dominent toujours, de nouveaux segments émergent à l'instar des agences immobilières, des réseaux de réparation automobile, des services aux entreprises. La diversification est en marche.

Bémol au tableau. La transparence des conditions pose problème, puisque 85 % des futurs franchisés peinent à chiffrer l'investissement réel. L'accompagnement financier, lui aussi, fait défaut, freinant bien des ambitions. Or, tant que ces blocages perdurent, le secteur restera sous-exploité. Pourtant, des expériences réussies ailleurs montrent la voie. En Turquie, le développement de franchises locales a dynamisé l'économie en misant sur des enseignes nationales fortes et adaptées aux habitudes des consommateurs. Au Maroc, des réseaux de franchise bien structurés ont permis l'essor de marques locales qui rivalisent aujourd'hui avec les grands noms internationaux. Ces exemples prouvent qu'avec un cadre clair, un soutien financier adapté et une vision ambitieuse, la Tunisie peut transformer son potentiel en véritable succès.

Un levier puissant pour l'économie tunisienne

WeFranchiz insiste sur le rôle structurant de la franchise. Ce modèle ne se contente pas de créer des entreprises, il dynamise l'ensemble du tissu économique. En réduisant les risques de l'entrepreneuriat, il favorise l'initiative privée, y compris dans les régions encore réticentes à se lancer. Un autre format prometteur, la micro-franchise, émerge. Accessible aux petits entrepreneurs, elle permet de lancer des activités dynamiques et flexibles avec des moyens limités. Une véritable opportunité pour ceux qui veulent entreprendre sans plonger dans l'inconnu.

La franchise en Tunisie n'est plus une simple copie des modèles étrangers. Elle s'adapte, innove et prouve qu'elle peut rivaliser avec les géants internationaux. En misant sur sa connaissance du marché, de l'administration, des mœurs locales et sa proximité avec les consommateurs, elle est en mesure de mieux s'implanter et de réussir. Pour l'entrepreneuriat tunisien ainsi que pour l'économie nationale, c'est donc une bonne nouvelle !