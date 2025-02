Tunisie: Le Théâtre Amateur à l'Honneur - Un voyage passionné à la rencontre des créateurs

Un hommage a été rendu à l'artiste de théâtre Ahmed Kochbati. Fondateur de l'Association théâtre de l'espoir nouveau de Béja en 1987, cet artiste emblématique a joué un rôle fondamental dans la formation de nombreux talents.

10 février 2025, un grand nombre d'amateurs de théâtre se sont réunis à la Cité de la culture Chadly Klibi, précisément à la salle des Jeunes Créateurs, pour célébrer l'art théâtral et inaugurer la cinquième édition de la rencontre du Théâtre Amateur. Organisée sous l'égide du Théâtre de l'Opéra de Tunis - Pôle du Théâtre et des Arts Scéniques, cette édition se déroule sous le thème «Au commencement était le théâtre, retour à la passion du théâtre».

Un événement marquant qui offre une vitrine aux talents émergents et rend hommage aux figures emblématiques du théâtre tunisien.

L'ouverture officielle de l'événement a été marquée par l'hymne national tunisien, avant que Mme Jamila Chihi, directrice du Pôle du Théâtre et des Arts Scéniques, ne prenne la parole. Dans son discours, elle a souligné l'importance de cette rencontre du Théâtre Amateur qui vise à mettre en lumière la richesse du théâtre amateur et à soutenir les jeunes talents créatifs. Cet évènement permet aux artistes de bénéficier de l'accompagnement nécessaire en matière de techniques, logistique et médias, pour les aider à produire et présenter leurs oeuvres dans les meilleures conditions possibles.

Jamila Chihi a également évoqué les nouveautés de cette édition, notamment la participation pour la première fois du théâtre de rue, à travers la pièce «Le Camp des Réfugiés» de Talal Ayoub. Cette production poignante, qui évoque les souffrances du peuple palestinien, est un hommage vibrant à sa résilience face à l'adversité. En outre, une autre première a été annoncée : la participation du théâtre des personnes en situation de handicap, avec la pièce «Aladdin en langue des signes», mise en scène par Kaïs Habib.

Cette oeuvre a été produite en collaboration avec l'Association Al-Naseem et l'Association des sourds de Nabeul. Le Pôle du Théâtre et des Arts Scéniques a également annoncé la création prochaine d'un festival théâtral spécialement dédié aux personnes en situation de handicap. Un autre moment clé de la soirée fut l'hommage rendu à l'artiste de théâtre Ahmed Kochbati. Fondateur de l'Association Théâtre de l'Espoir Nouveau de Béja en 1987, cet artiste emblématique a joué un rôle fondamental dans la formation de nombreux talents dans le domaine du théâtre.

L'édition 2025 a ainsi été l'occasion de lui rendre hommage, lui qui a consacré sa vie à faire vivre la scène théâtrale tunisienne et n'a jamais perdu son âme d'amateur. Dans son discours, Kochbati a dédié cet hommage à tous les acteurs amateurs et a salué ceux qui l'ont soutenu dans la fondation de l'association qu'il a dirigée avec passion. En écho à cet hommage, la pièce «Oueld El Chérif», produite par l'Association Mohamed-Hidri pour le Théâtre de Béja, a été jouée. Mise en scène par Safouan Kochbati, cette oeuvre raconte l'histoire de Mohamed, un homme âgé de 88 ans, pris dans les filets du passé, d'une époque révolue, et qui cherche à comprendre ses sentiments pour Dalila, l'amour de sa vie.

Avec un décor minimaliste, la pièce aborde des thèmes aussi profonds que la lutte des classes, la mémoire collective et les espoirs déçus. Les performances des acteurs oscillent entre moments de calme et d'explosion, créant une tension palpable qui donne au spectacle une grande profondeur émotionnelle.

Ainsi, cette rencontre du théâtre amateur se révèle être un véritable laboratoire vivant, où la passion, la créativité et l'engagement se rencontrent. À travers cette initiative, le théâtre amateur tunisien se réinvente, en ouvrant de nouveaux espaces d'expression pour les artistes de demain. Cette manifestation, accessible gratuitement au public, constitue une occasion unique de découvrir les talents qui, à travers les différentes régions du pays, travaillent avec acharnement pour faire vivre l'art théâtral, un art qui continue de nourrir la passion et de créer des liens puissants entre les individus.