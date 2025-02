Le Centre national de presse Norbert-Zongo (CNP-NZ) a organisé le 26 janvier 2025 un atelier sur les droits numériques. Réunis dans la salle de conférences Henri-Sebgo du CNP-NZ, les participants constitués de représentants d'organisations professionnelles des médias, de représentants d'organisations de défense des droits de l'Homme et de personnes-ressources ont examiné la situation des droits numériques au Burkina Faso au cours de l'année 2024.

Il s'est agi de mettre à jour le rapport déjà produit en 2023 par le centre national de presse Norbert-Zongo en partenariat avec l'Organisation non gouvernementale (ONG) Small Média. Ce rapport avait été élaboré dans la perspective du passage du Burkina Faso à l'Examen périodique universel (EPU). Plus d'une année après, il était nécessaire pour le CNP-NZ, toujours en partenariat avec l'ONG Small Média, d'actualiser le rapport au regard des évolutions récentes pour mesurer les avancées ou reculs enregistrés en matière de droits numériques.

Intitulé « Rapport 2025 sur la situation des droits numériques au Burkina Faso », le document comporte quatre grandes parties :

· la liberté d'expression ;

· le droit d'accès à l'information ;

· les atteintes à la vie privée ;

· les recommandations.

Une introduction avec un contexte et une conclusion complètent le rapport.

Comme en 2023, le contexte national reste marqué par la persistance de la crise sécuritaire avec son corollaire de crise humanitaire caractérisée par la situation des personnes déplacées internes. Le rapport s'élabore au moment où les autorités nationales ont annoncé le retour de 1 010 136 personnes issues de 165 375 ménages dans 697 localités d'origine, selon la ministre de l'Action humanitaire.

Sur le plan politique, la Transition en cours depuis le premier coup d'Etat du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR) en janvier 2022 a été prorogée de cinq (5) ans. Le contexte régional lui est caractérisé par le retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avec la création de la Confédération de l'Alliance des Etats du Sahel (AES). Dans ce contexte de crise et de tensions, les droits restent un enjeu et les droits numériques n'y échappent pas.

En matière de liberté d'expression, le rapport souligne que 2024 a été caractérisée par la poursuite de la suspension de certains médias internationaux, des suspensions qui n'ont pas concerné seulement leur accès physique mais aussi leur accès en ligne. Les plateformes numériques de plusieurs médias (RFI, France 24, Jeune Afrique ou encore Le Monde, etc.) demeurent inaccessibles au Burkina Faso. Au niveau des médias nationaux certains ont limité ou fermé l'interaction du public sur leurs plates-formes à cause des menaces de certains internautes, des propos violents ou de haines qui sont parfois diffusées sur les sites de ces médias.

Sur le plan de l'accès à l'information, les possibilités d'accès aux informations et aux sources d'informations en ligne sont réduites. Cette situation est en partie la conséquence directe de la suspension de certains médias. En 2024, on a assisté à un début d'opérationnalisation de la régulation des réseaux sociaux par le Conseil supérieur de la communication (CSC), suite à l'adoption de la nouvelle loi organique n°041-2023/ALT qui étend les pouvoirs du CSC aux usagers des réseaux sociaux ayant au moins 5 000 followers.

Par contre, on observe le statu quo en ce qui concerne la loi d'accès à l'information publique et aux documents administratifs tombée dans l'oubli. Autre point remarquable relevé dans le rapport, c'est la Télévision numérique de terre (TNT). Depuis le 28 décembre 2017, le Burkina Faso a basculé officiellement sur la TNT, devenant ainsi le premier pays en Afrique de l'Ouest à tourner la page de l'analogique qui sera définitivement coupée deux ans plus tard, soit le 1er novembre 2019.

Malheureusement, quelques difficultés subsistent dans la mise en oeuvre de la TNT. Outre quelques difficultés techniques, le coût élevé de la redevance (environ 4 millions de francs CFA par mois) dans un contexte de difficultés économiques pour les médias fait que certaines télévisions peinent à honorer leurs factures et doivent subir de temps à autre le décrochage de la TNT, privant ainsi la population de l'accès à ces chaines nationales. Ces décrochages de la TNT s'ils peuvent s'expliquer constituent tout de même une atteinte au droit du public à l'information et sont contraires à l'esprit qui a sous-tendu la TNT, à savoir rendre plus accessibles les chaînes nationales.

En outre, le rapport a aussi noté les efforts du gouvernement dans la lutte contre les fausses informations à travers l'authentification des documents officiels par l'apposition de code QR notamment sur les communiqués du gouvernement.

S'agissant de la protection de la vie privée, c'est une préoccupation qui est prise en charge au Burkina Faso à travers la Commission de l'informatique et des libertés (CIL) qui produit régulièrement des messages de sensibilisation et des rapports. En 2024, la CIL n'a pas rendu public un rapport mais on note par exemple que dans un communiqué en date du 24 décembre 2024, la CIL s'inquiétait de " la diffusion répétée d'images de personnes sur les réseaux sociaux sans leur consentement".

Et d'ajouter qu'une telle pratique constitue une violation des dispositions de la loi N°001-2021/AN du 30 mars 2021 portant protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel ainsi que des principes inscrits dans le Code pénal". A côté de la CIL, la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) poursuit la traque contre la cyber-escroquerie ou cybercriminalité avec une sollicitation de plus en plus importante des populations qui y ont recours pour dénoncer des cas d'atteintes ou d'abus dont elles sont victimes.

Toutefois, le cyberespace reste un endroit peu sûr au Burkina Faso constate le rapport qui souligne, entre autres méfaits, les piratages réguliers des comptes d'individus, d'institutions ou des médias ; l'existence de profils anonymes ou de faux profils célèbres qui animent l'espace numérique et partant, la vie publique en général. Alors que les pratiques malsaines se répandent sur les réseaux sociaux, le gouvernement burkinabè prépare une loi sur la protection des lanceurs d'alertes. Cette loi, portée par le ministre de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, devrait contribuer un tant soit peu à assainir l'espace public numérique et garantir une certaine quiétude aux Alerteurs de bonne foi.

Des recommandations. Après avoir examiné la situation, les panélistes ont formulé des recommandations au titre de 2024. Avant la formulation desdites recommandations, il a été fait le constat que les recommandations de 2023 n'ont pas connu de mise en œuvre, la situation étant restée stationnaire voire en recul en matière de droits numériques.

A l'endroit du gouvernement, les recommandations de 2024 se résument comme suit :

a) prendre des initiatives pour promouvoir une Education aux médias et à l'information (EMI) ;

b) repenser un modèle économique pour la viabilité et la pérennité de la Télévision numérique de terre (TNT) en :

· réduisant les redevances très élevées pour les télévisions ;

· adoptant des mesures souples pour permettre aux médias nationaux d'être sur la TNT ;

c) clarifier les notions de sécurité nationale et de défense nationale dont l'usage abusif peut conduire à des restrictions de libertés ;

d) accompagner/promouvoir les initiatives de vérifications professionnelles de l'information ;

e) finaliser le processus d'adoption de la loi portant protection des lanceurs d'alertes.

f) Poursuivre les travaux de démocratisation de l'Internet :

· en mettant d'une part les infrastructures adéquates d'accès à Internet et d'autre part en proposant des points d'accès libres à Internet dans les villes et campagnes ;

· en veillant à ce que les opérateurs offrent des services de qualité (réseau, débit, etc.) et au meilleur prix (rapport qualité/Prix);

g) assurer à tous les citoyens une protection équitable dans l'espace public numérique.

Ouagadougou, le 11/02/2025