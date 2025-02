Madagascar: Consommation - La baisse des prix du riz continue

Les efforts menés par le ministère de l'Industrialisation pour une meilleure maîtrise du circuit de distribution du riz continuent à produire des effets positifs.

A l'avantage des consommateurs qui trouvent désormais des offres de plus en plus variées aussi bien pour le riz local que pour le riz importé.

Arrivée massive

Et ce, avec des prix qui continuent à baisser. Cette tendance a été confirmée, hier par le département en charge du commerce et de la consommation. Lors d'un point de presse, tenu, hier à Ambohidahy, le directeur général du commerce Isidore Razanakoto a déclaré que « ces derniers temps, les prix du riz local ont baissé, en moyenne de 200 ariary par kilo ». Une baisse consécutive, selon ce responsable, à l'arrivée massive de riz importé sur le marché et dont le prix est fixé à 750 ariary le kapoaka. « Après les directives présidentielles à l'issue du conseil des ministres du 8 janvier, le ministère en charge du Commerce a mis en place les dispositions qui s'imposent », a précisé le directeur général du commerce.

Compréhension mutuelle

Concernant le riz local, le ministre de l'Industrialisation et du Commerce David Ralambofiringa a multiplié les rencontres avec les collecteurs et les différents intervenants de la filière. Les discussions menées sur la base de la compréhension mutuelle et la protection des intérêts respectifs des paysans producteurs et des consommateurs, mais aussi ceux des autres acteurs de la filière ont abouti à cette baisse des prix du riz local. Le MIC a, par ailleurs, procédé à des descentes de contrôle des stocks afin notamment de mettre un terme au non-respect des réglementations sur le commerce. Pour le riz importé, les rencontres et les dialogues avec les importateurs ont également permis de faire baisser les prix.

En tout cas sur des marchés de la capitale, mais aussi des autres régions, le riz importé vendu à 750 ariary le kilo est de plus en plus disponible. « Les différentes marques de riz importé sont de bonne qualité et ont subi les contrôles sanitaires réglementaires », a précisé le directeur général du Commerce. Notons que pour le moment, le ministère de l'Industrialisation mise sur le jeu de la libre concurrence en laissant aux opérateurs économiques le soin d'importer librement du riz, mais en veillant à ce que les réglementations soient respectées, afin d'éviter les abus. Une prévision d'importation de 50.000 tonnes de riz est annoncée. Une augmentation de l'offre qui jouera en faveur d'une baisse encore plus importante des prix.