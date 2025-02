Madagascar: « Mpitarika Kristiana » - Pour la tenue d'une conférence nationale chrétienne

La « Trano Mampiely Baiboly » à Antaninarenina a accueilli hier, des dirigeants chrétiens qui ont fait une Déclaration commune.

Année dure

« Gloire à Dieu dans les lieux très hauts ! Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée ». C'est par ce message de Luc 2.14 que les « Mpitarika Kristiana » commencent leur Déclaration commune en ce début 2025. Avant de faire une rétrospective de 2024 en ces termes. « Tout le monde s'accorde à dire que l'année écoulée fut très dure pour le peuple malgache à cause du manque de pluie, des coupures fréquentes d'eau et d'électricité, de la destruction des forêts, de l'augmentation du coût de la vie, des querelles politiciennes, des injustices, de l'abêtissement du peuple par l'argent, de la propagande qui infantilise les compatriotes, de la corruption qui gangrène les affaires nationales... ». La liste des maux qui affectent le pays est loin d'être exhaustive, selon les signataires de la Déclaration commune.

Diabolisation

Et de faire remarquer que sur le plan international, « un monde multipolaire est en train de naître. Avec ce que cela aura d'impact au niveau national où le colonialisme et le néo-colonialisme ont laissé un environnement et des structures injustes qui appauvrissent l'immense majorité et enrichissent une petite minorité ». Les « Mpitarika Kristiana » déplorent la diabolisation et la persécution sur les réseaux sociaux et les médias de ceux qui osent dire la vérité, notamment dans le milieu chrétien.

Versets

« La justice grandit une nation, mais le péché est une honte pour tout peuple » (Proverbes 14.34). « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Matthieu 22.39). Pas besoin d'homélie pour comprendre le sens de ces deux versets cités dans la Déclaration commune des « Mpitarika Kristiana ». Ces derniers d'ajouter « Quand on ne consulte personne, les projets échouent, mais lorsqu'il y a beaucoup de conseillers, ils se réalisent » (Proverbes 15.22). Une manière de souligner « la nécessité de la tenue d'une conférence nationale chrétienne dont la préparation et l'organisation requiert la participation de tous les cercles chrétiens, les groupements religieux, les groupes d'associations... L'objectif est de faire de 2025, une année de prise de responsabilité commune de la part des Chrétiens et des Malgaches pour faire régner l'amour et la justice ».